Julia Roberts desmiente uno de los rumores más famosos de Pretty Woman 30 años después

Pretty Woman sigue siendo a día de hoy una de las comedias románticas por excelencia a pesar de haberse estrenado hace 33 años. La popularísima película de Garry Marshall lanzó al estrellato a Julia Roberts, que anteriormente ya se asomaba como una de las referentes de Hollywood tras sus papeles en Mystic Pizza y Magnolias de acero.

Junto a ella, un más que consolidado Richard Gere dio vida al rico y apuesto hombre de negocios que contrata los servicios del personaje de Roberts, la prostituta Vivian Ward. Gracias, en mucha parte, a su dúo protagonista, esta historia de amor arrasó en taquilla y se convirtió en el ejemplo de cine romántico de la década y, por ello, se han compartido infinidad de anécdotas y curiosidades de su rodaje.

Muchos fans conocerán la escena improvisada en la que Gere le cierra la tapa de un collar a Roberts cuando va a cogerlo, despertando su risa espontánea o que el actor toca el piano de verdad en la escena del hotel e incluso componiendo esa música. Otra de las más famosas es en la que la intérprete se ríe mientras ve la televisión en el suelo, cuya carcajada vendría provocada por el director, que le estaba haciendo cosquillas en el pie.

Julia Roberts en Pretty Woman | Touchstone Pictures

Sin embargo, Julia Roberts ha negado en una entrevista para Watch What Happens Live with Andy Cohen que Marshall hiciera aquello: "Sabes, eso no es cierto".

"Pero Garry hacía cosas estas: ¡Acción! ¡Sé graciosa! Y luego se suponía que debía reírme o algo así", reveló, aunque sí que se hacían bromas continuas en el set. "Nuestro director de fotografía era un hombre llamado Chuck Minsky y Garry decía: ¡Si Chuck se casara con Nastassja Kinski, ella sería Nastassja Kinski Minsky!", recordó la intérprete que hace poco más de un año estrenó su primera comedia romántica después de más de una década y cuya razón puedes ver en el vídeo de arriba.

33 años después y tras una larga lista de éxitos a sus espaldas, Roberts protagoniza ahora Dejar el mundo atrás, una thriller con una catástrofe de fondo que está arrasando en Netflix y que protagoniza junto a Ethan Hawke, Mahershala Ali y Kevin Bacon.