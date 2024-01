Josh Hutcherson revela si quiere volver a una película de Los Juegos del Hambre, con una condición: "Estoy dentro"

La saga de Los Juegos del Hambre fue un fenómeno de esos difíciles de repetir en Hollywood. Convirtió en estrellas de la noche a la mañana a sus protagonistas, Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y Josh Hutcherson.

Este último ha tenido una llamativa carrera desde entonces llena de proyectos con mucha personalidad, similar a lo que hizo Daniel Radcliffe tras Harry Potter teniendo la suerte de poner centrarse en el tipo de historias que más le llamaban.

Hutcherson curiosamente habla un español casi perfecto y es un enamorado de nuestro país gracias a su relación con su novia de casi 10 años, Claudia Traisac, actriz de Vivir sin permiso, La Llamada o Paquita Salas (gracias a la cual Josh hizo un cameo).

Josh Hutcherson y Claudia Traisac | Gtres

El actor se ha sincerado sobre cómo ha vivido este 'revival' de la saga que le cambió la vida gracias al estreno de la precuela Balada de Pájaros Cantores y Serpientes:

"Aún no he podido verla. Voy muy retrasado de pelis, premios.... He escuchado que es genial. Tengo mucha curiosidad, porque el mundo de Los Juegos del Hambre ha sido obviamente de mucho interés para mí durante mucho tiempo", reconoce a ET.

"Quiero decir, fue uno de los mayores momentos de toda mi vida, haciendo esas películas. Ha sido muy raro ir conduciendo por ahí y ver carteles de Juegos del Hambre y sentir que debería estar dando entrevistas... Necesitamos tener una reunión, ha pasado demasiado tiempo", propone, a lo que los fans por descontado estarán de acuerdo.

También le preguntan en Screen Rant si le gustaría volver a la pantalla y revisitar la historia de Peeta y Katniss, a lo que el actor responde:

"Absolutamente. Absolutamente. Conmigo y con Jen, Liam, Woody, y Elizabeth. Si conseguimos reunir a la banda todos juntos, estoy dentro 100%", pone como condición.

La propia Jennifer Lawrence sigue teniendo un gran cariño y siendo muy protectora con su personaje, Katniss, pero todos están de acuerdo en dos cosas: quieren hacerlo juntos y tiene que salir de la autora, Suzanne Collins. ¿Alguien tiene su teléfono?