Jonathan Majors, acusado de 'abuso' durante casi una década por decenas de fuentes: "Se llenaba de ira"

La carrera de Jonathan Majors en Hollywood estaba en auge. Tras los elogios por su interpretación en 'The Last Black Man in San Francisco', Majors participó en ' Lovecraft Country' y 'Creed III', lo que le llevó a obtener un personaje recurrente en el Universo Cinematográfico de Marvel, el villano Kang el Conquistador. Dicho personaje hizo su primera aparición en 2021 con la serie 'Loki' y recientemente en la película 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía'.

Los planes de futuro para Majors como Kang en el MCU parecían ir para largo y todo apuntaba a que iba a ser el villano principal de la nueva fase de Marvel. Sin embargo, y con su nueva película 'Magazine Dreams' en camino, la carrera del actor se encuentra en la cuerda floja.

Jonathan Majors como Kang en 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' | Marvel Studios

En marzo, Majors fue acusado de abuso doméstico y detenido por presuntamente agredir a una novia a la que supuestamente agarró y estranguló. Esta semana, el actor ha presentado una denuncia contra la mujer que le acusó y ha alegado que él era la víctima, según informa el New York Post. Dicho caso continúa abierto e irá a juicio el 3 de agosto, pero parece que no es la única acusación de violencia contra el actor.

Rolling Stones ha publicado un reportaje con más de 40 fuentes cercanas al actor en el que afirman un comportamiento violento de Majors durante años. En el reportaje, varias fuentes acusan a Majors de haber sido abusivo en dos relaciones anteriores a la mencionada e incluyen información sobre el comportamiento del actor durante los rodajes.

"Más de una docena de fuentes afirman colectivamente a Rolling Stone que Majors supuestamente abusó de dos parejas románticas, una físicamente y ambas emocionalmente", afirma la revista. Nueve de esas fuentes afirman que el actor supuestamente estranguló y "abusó mental y emocionalmente" de una de sus parejas. Al parecer, la segunda pareja afirmó que su relación con el actor era una "tortura emocional", según informa la revista. Una de las fuentes ha afirmado: "Aunque la mujer les dijo a sus amigos en ese momento que Majors nunca abusó físicamente de ella, dijo que hubo momentos de 'casi violencia' en los que él 'se llenaba de ira'".

"Mi experiencia al tratar con él y verlo en relaciones con varias mujeres es realmente perturbadora. Como observador externo, me hizo sentir incómodo", ha alegado una persona que fue cercana al actor durante, al menos, dos de sus relaciones anteriores.

Otra fuente ha compartido: "Todo el mundo sabía que él era un buen actor, y que también aterrorizaría a las personas con las que había salido".

El actor Jonathan Majors | Gtres

El abogado del Majors, Dustin A. Pusch, ha respondido a Rolling Stones y ha negado las acusaciones: "Jonathan Majors niega con vehemencia las falsas acusaciones de Rolling Stone de que abusó física, verbal o emocionalmente de alguien, y mucho menos de cualquiera de sus parejas románticas anteriores. Estas acusaciones se basan completamente en rumores porque ninguna de las parejas románticas a las que se hace referencia estaba dispuesta a comprometerse con Rolling Stone para el artículo, lo que demuestra su total falsedad".

El abogado, además, declaró que la revista "recibió declaraciones de las parejas románticas anteriores reales del Sr. Majors que atestiguan su carácter y la falsedad de los cargos, pero Rolling Stone ignoró deliberadamente esos hechos y las señales de alerta y publicó los cargos falsos de todos modos".

Sin embargo, la revista ha afirmado que corroboraron dichas fuentes a las que hace referencia el equipo legal: "Tres dicen que nunca le dieron permiso al equipo de Majors para publicar tales declaraciones. Otra mujer se negó a compartir la declaración que le atribuyó el equipo de Majors, diciendo que estaba escrita previamente, que no era veraz y que nunca había aprobado su publicación. Una no respondió a la solicitud de comentarios".

Sólo una de ellas hizo pública su declaración: "Después de 20 años de conocerlo, te puedo decir quién es Jonathan. Él no hizo estas cosas. Él es exactamente lo contrario de lo que dicen estas acusaciones. Jonathan es la persona con más autocontrol, disciplina y buenos modales que conozco. Todos lo llamamos 'el pacificador'. No es violento de ninguna manera", dijo Haley Carter, una antigua novia de Majors con la que mantuvo una relación entre los 13 y los 18 años.

Varias fuentes también han acusado a Majors de haber tenido un comportamiento agresivo durante los rodajes. Una fuente ha relatado un incidente en el set de su última película, 'Magazine Dreams': "Dos miembros de la producción afirman que Majors reaccionó hacia ellos de manera física mientras estaban en el set, empujando a una persona lejos de él y moviéndose de manera intimidante hacia la otra mientras gritaba, lo que generó una queja".

Otra fuente alegó que el incidente no fue físico y que "Jonathan se enteró de inmediato de la denuncia y estaba mortificado de haber hecho sentir mal a alguien".

Como respuesta, el equipo legal de Majors ha escrito: "Las acusaciones de que el Sr. Majors tuvo contacto físico o intimidó físicamente a alguien en cualquier plató de cine son totalmente falsas. Todos los que han trabajado con el Sr. Majors saben que él emplea un estilo de actuación inmersivo del Método, y aunque a veces eso puede malinterpretarse como descortesía, aquellos que conocen al Sr. Majors y trabajan en la industria han atestiguado su dedicación a su oficio como así como su amabilidad".