Amy Schumer fue una de las tres presentadoras de los Premios Oscar, junto a Regina Hall y Wanda Sykes. Ahora, ha hablado por primera vez sobre cómo se sintió al ver a Will Smith abofeteando a Chris Rock por hacer una broma sobre su mujer, Jada Pinkett.

Como actriz y cómica, a Amy Schumer este asunto le ha tocado muy de cerca, tanto literal como metafóricamente. Por eso, decidió publicar un post en su cuenta de Instagram denunciando los hechos, y defendiendo a su compañero y amigo Chris Rock.

"En serio, sigo traumatizada por lo que pasó" comenzó diciendo la actriz. "Quiero a mi amigo Chris Rock, y creo que manejó la situación como un profesional. Se quedó allí arriba e incluso entregó un Oscar. Todo fue muy perturbador".

Sin hacer alusión directa a las acciones de Will Smith, Amy Schumer dijo que "hay mucho dolor en Will Smith. De todos modos, sigo en estado de shock, aturdida y triste".

A pesar del mal sabor de boca que le dejó el incidente, Schumer está "orgullosa de mí y mis compañeras. Pero sigo esperando a que este sentimiento repugnante desaparezca, tras lo que presenciamos" concluyó.

Tras publicar estas sinceras palabras, parece que la actriz se arrepintió y ha decidido borrar la publicación de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, su mensaje sigue siendo el mismo, ya que recientemente ha dicho vía historias: "Quiero agradecer a Michael Cera por su broma de 'No mires arriba'. A Suli Mccullough por la broma de Leo. Y a Phil Wang por la broma del papá de las hermanas Williams. Esa mierda que ocurrió fue decepcionante y no voy a fingir que no fue así".

Las consecuencias de la bofetada

Aunque Will Smith se ha disculpado repetidas veces por su comportamiento, la Academia ha iniciado una investigación sobre el asunto para explorar las consecuencias que podría acarrear la agresión.

Will Smith, que se llevó el Oscar a mejor actor por 'El Método Williams', podría enfrentarse a la "suspensión, expulsión o cualquier otra sanción permitida en los estatutos", tal y como comunicó la Academia.

