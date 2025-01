Jennifer Love Hewitt cuenta lo "asqueroso" que era que señores hablaran sobre sus pechos cuando tenía 16 años: "Era alucinante"

Jennifer Love Hewitt lleva en el mundo de la actuación desde que era una niña, cuando participó en Kids Incorporated con tan solo 10 años, pero su salto al estrellato vino de la mano de Sé lo que hicisteis el último verano, convirtiéndose en la actriz de moda de los años 90.

Recientemente se ha visto a la actriz hablando sobre las críticas que recibe debido a su cambio físico y ha asegurado que sus fans no consiguen aceptar que su apariencia haya cambiado y ya no sea la chica de 20 años a la que todos admiraban.

Pero este no es el único tema del que ha hablado, ahora Hewitt ha decidido recordar cómo fue para ella vivir desde tan pequeña dentro de la industria, siendo sexualizada por hombres mucho mayores que ella y de forma pública.

Ha contado estas duras experiencias en el podcast Mayim Bialik's Breakdown: "Cuando tenía 16 años, había hombres adultos que hablaban abiertamente de mis pechos en un programa de entrevistas y la gente se reía. Era una cultura totalmente aceptada, pero cuando te sientas y miras dónde estamos ahora en comparación con entonces, es realmente alucinante".

"En retrospectiva, creo que fue muy extraño convertirme en un símbolo sexual antes de saber siquiera lo que era eso. No sabía lo que significaba ser sexy", declara Hewitt.

También ha recordado cómo varios hombres se le acercaban y le hacían comentarios con connotación sexual: "La gente se acercaba y decía abiertamente: 'Me llevé tu revista en un viaje la semana pasada'". Continúa diciendo que ella "no sabía realmente qué significaba eso. Es un poco asqueroso".

Pero para Hewitt lo peor llegó con su aparición en la película Sé lo que hicisteis el último verano, ya que se comenzaron a normalizar las bromas sexuales sobre su cuerpo: "Cuando salió la película, todo el mundo dijo: 'Oh, sé lo que hicieron tus pechos el verano pasado', y eso fue como una especie de chiste", explica.

Freddie Prinze Jr. y Jennifer Love Hewitt en Sé lo que hicisteis el último verano | Columbia Pictures

"Y, de nuevo, todo el mundo se reía, así que yo me reí. Se suponía que debía ser gracioso, supongo. No me di cuenta de que era un hombre adulto el que hablaba de mis pechos en la televisión nacional", continúa.

La actriz además declara que "tenía los pechos más grandes de lo normal para ser una chica tan joven, así que me daba vergüenza. No quería que una mujer de 40 años me mirara en Pizza Hut". Y añade que "siempre usaba ropa grande" para cubrir su figura"

Todo esto provocó un gran enfado de parte de la actriz debido a que sus conversaciones siempre giraban en torno al tamaño de sus pechos: "Trabajé muy duro para hacerlo bien en una película de terror y realmente quería que la gente saliera del cine diciendo: 'Esa es una muy buena actriz'". Continúa diciendo: "Y en cambio, cada titular –y no estoy bromeando– durante 10 o 12 años después, siempre trataba sobre mis pechos, siempre primero. Eso fue desgarrador para mí".

Para Hewitt, como una actriz joven que estaba comenzando con su carrera profesional, que se hablase más de su apariencia física que de su trabajo fue frustrante. Cabe destacar que tan solo era una niña cuando todos esos comentarios sexistas acaparaban las portadas de los medios de comunicación. Pero ahora la actriz ha aclarado que, a pesar de este mal trago, asegura no "culpar" a nadie que realizase ese tipo de comentarios obscenos en aquél entonces.