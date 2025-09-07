PRESENTADORES DE ANTENA 3 NOTICIAS
La sorpresa de Matías Prats a Vicente Vallés por su Premio Joan Ramón Mainat en el FesTVal
Una de las sorpresas de la gala de clausura del FesTVal ha sido la entrega del Premio Joan Ramón Mainat a Vicente Vallés de manos de Matías Prats, dejando un momento divertido y emotivo sobre el escenario.
Publicidad
Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias 2, ha sido premiado en el FesTVal de Vitoria con el Premio Joan Ramón Mainat 2025.
La gala de clausura tuvo muchos momentos divertidos y reivindicativos, pero sin duda uno de los más emotivos fue la entrega del galardón al periodista.
Su compañero, Matías Prats, presentador de Antena 3 Noticias fin de semana, fue el encargado de entregarle por sorpresa el reconocimiento, siendo recibido por multitud de aplausos del público y por la cara de felicidad de Vicente.
Matías señaló sobre el escenario que hace tan solo unos días estuvo con su compañero en el último adiós a su padre, y el presentador ha desvelado cómo es en la intimidad.
"Allí pude conocer a su familia y me di cuenta de quien le había inculcado una faceta muy importante de su personalidad: la sencillez, la humildad, la calma. No hay quien le haya visto perder los nervios salvo en una tanda de penaltis entre el Real Madrid y Atlético de Madrid. Ahí sí los perdió", recordó bromeando.
"Vicente, no sé si te habrá hecho mucha ilusión que quien te entregue el trofeo sea yo porque me tiene más visto que el tebeo", dijo entre risas.
"Vicente personifica y representa lo mejor del periodismo: el rigor, la credibilidad, el respeto, el análisis", ha dicho Matías ante un visiblemente emocionado Vicente Vallés, con el que se fundió en un abrazo.
Publicidad