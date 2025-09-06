Pamela Anderson responde a las acusaciones de fingir su romance con Liam Neeson: "Sería una sentencia de muerte"

Pamela Anderson y Liam Neeson conquistaron la opinión pública cuando este verano se confirmó su relación sentimental durante la promoción de Agárralo como puedas, convirtiéndose inmediatamente en una de las parejas favoritas del momento.

Su historia de amor a sus 73 años, en el caso de Neeson, y 58, en el caso de Anderson, parecía sacada de una película romántica después de que el actor superara el luto por su mujer, Natasha Richarson, fallecida en 2009.

Sin embargo, recientemente trascendió el rumor de que esta historia de amor podría haber sido planificada y ser una farsa buscando que su película tuviera más atención. Según fuentes a TMZ, estuvo "preparado por sus equipo de relaciones públicas".

Pamela Anderson y Liam Neeson | Gtres

Tras el revuelo, Anderson se ha referido a estas informaciones y, de forma tajante, las ha desmontado en el Festival de Cine Americano de Deauville, en Francia, donde recibió un premio.

"No caigo ni caeré jamás en los trucos publicitarios", dijo en el escenario según cuenta People. "Eso sería una sentencia de muerte. Soy auténtica. Soy supersticiosa en el amor. Y no me siento cómoda compartiendo ni un ápice de mi vida romántica", señaló.

Pamela Anderson en Festival de Cine Americano de Deauville | Gtres

"Sé que me enamoraré una y otra vez en la pantalla. Ese es mi trabajo. Si lo hacemos bien sentirás una especie de proyección. Es el mayor cumplido. Así que, por favor, piensa en positivo. Y agradezco tus buenos deseos. No estoy jugando con tonterías. Soy sincera", respondió contundentemente.

"No confundan mi bondad con debilidad ni mi valentía con amargura. Estoy aquí en este viaje, no por dinero ni por fama, sino para ver de qué estoy hecha en verdad, con trabajo duro y para dejar un legado honesto del que mi familia pueda estar orgullosa", añadió.