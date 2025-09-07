Sydney Sweeney golpea fuerte con su drama de boxeo y entra de lleno en la carrera por el Oscar

Sydney Sweeney ha sido noticia en las últimas semanas tras descubrirse sus preferencias políticas y sembrar la polémica con un anuncio que muchos calificaron de racista.

Una controversia que le ha llegado justo en mitad de la promoción de Christy, su próxima película. Aunque lo cierto es que la actriz está centrada en su película y nada más, como dejó claro recientemente al evitar responder preguntas sobre su anuncio de vaqueros.

Sydney Sweeney en el Festival de Cine de Toronto | Reuters

En este drama basado en hechos reales, Sweeney interpreta a la boxeadora Christy Martin, con la que desfiló por la alfombra roja del festival.

"Me sentí completamente realizada. Me encantó", declaró la intérprete. Además, tras la proyección de la cinta, muchos críticos han coincidido en que suinterpretación es digna de Oscar.

Para interpretar el papel, Sweeney se transformó físicamente, aumentando 15 kilos de músculo, un aspecto a tener en cuenta por la Academia de Hollywood, a la que siempre gusta las historias reales de superación personal, así como especialmente los dramas de boxeo (Million Dollar Baby, Cinderella Man, Rocky, Toro Salvaje, etc.).

Sydney Sweeney y Christy Martin | Reuters

"Sweeney se sumerge en el papel, ofreciendo una interpretación cruda y físicamente exigente que marca el trabajo más maduro y convincente de su carrera. Es una transformación impactante", señalan desde Variety, añadiendo que "resulta totalmente convincente como una mujer cuyos golpes parecen dejar verdaderos moretones, no solo en sus oponentes, sino también en el público".

No obstante, a pesar de la ausencia aún de nombres que suenen para el Oscar ya que quedan los platos fuertes por estrenarse de cara a la temporada de premios, Sweeney tendrá que manejar su imagen y las campañas de publicidad con mucho tacto.

Cabe recordar lo que le pasó a comienzos de año a Karla Sofía Gascón, cuando partía como favorita para los Oscar hasta que se revelaron sus antiguos tuits ofensivos.