Jennifer Love Hewitt aborda los rumores de enemistad con Sarah Michelle Gellar y confiesa que no han hablado en 28 años

La secuela, y a la vez remake, de Sé lo que hicisteis el último verano ha llegado a los cines y con ella el regreso de algunos de sus protagonistas originales.

La película de 1997 fue una de las grandes sensaciones en género de terror de la década de los 90, impulsada por películas como Scream, y tuvo secuelas y una serie. Sin embargo, durante la premiere de esta última entrega, llamó la atención de la poca química que tuvieron sus estrellas, sobre todo entre Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr.

Jennifer Love-Hewitt y Freddie Prinze Jr. en la secuela de Sé lo que hicisteis el último verano | Sony Pictures

Junto a Freddie estuvo su mujer, Sarah Michelle Gellar, quien interpretó en la primera cinta a Helen Shivers, la mejor amiga de Julie, a la que daba vida Jennifer. Pero durante décadas se ha rumoreado que Gellar y Hewitt no se llevaban bien y que se había producido alguna rivalidad entre ellas.

El reencuentro entre Julie y Helen no sucedió y Sarah Michelle publicó un post en Instagram explicando el motivo.

Ahora, ha sido Jennifer Love Hewitt quien se ha sincerado en una entrevista con Vulture, reconociendo un impactante dato: no se han hablado en 28 años.

Ryan Phillips, Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Geller en la pelicula I Know what you did last summer (Sé lo que hicisteis el último verano) | Cordon Press

"La verdad es que ni siquiera sé qué fue eso ni cómo surgió todo", dijo la actriz sobre los rumores de la disputa. "Creo que la gente no quiere que la historia sea fácil. ¿Por qué siempre tenemos que estar unos contra otros?".

"No he visto a Sarah. Literalmente, no hemos hablado desde que la vi a los 18 años, cuando se estrenó la primera película. Por eso me hace tanta gracia. La gente me decía: 'Responde algo'. Y yo: '¿Qué voy a decir? No la he visto'", se sinceró. "Por mi parte, estamos bien. No tengo idea de dónde viene esto", zanjó.