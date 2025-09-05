Revelan la causa de la muerte del investigador paranormal Dan Rivera: Estaba de gira con la muñeca Annabelle cuando murió

La muñeca Annabelle es uno de los objetos más famosos del Museo Oculto de los Warren, el cual ha comprado el actor Matt Rife junto a la casa del matrimonio, y un icono de la cultura popular gracias a su representación en la saga The Conjuring.

Más allá de la ficción, la muñeca real forma parte de las investigaciones paranormales de Ed y Lorraine Warren, y su sola presencia suele despertar curiosidad y temor entre los seguidores delmisterio.

Dan Rivera, veterano investigador paranormal y miembro de la New England Society for Psychic Research (NESPR), llevaba años vinculado al legado de los Warren como encargado de custodiar y presentar a Annabelle en giras y eventos.

'Annabelle vuelve a casa' | Warner Bros

Su repentina muerte el pasado 13 de julio durante la gira Devils on the Run, donde mostraba a Anabelle, desató especulaciones sobre la causa del fallecimiento, especialmente por la relación del investigador con la muñeca.

En una coincidencia con el estreno de la nueva entrega de la saga de Expediente Warren, se ha revelado la causa de la muerte de Rivera.

El forense del condado, Francis Dutrow, ha confirmado que "fue una muerte natural relacionada con el corazón", según recoge Entertainment Weekly, en línea con los antecedentes médicos del investigador.

Asimismo, ha señalado el hecho de que la muñeca no se encontraba en la habitación en el momento del fallecimiento.

El informe policial también indica que el cuerpo fue hallado por compañeros de Rivera y que "no se observó nada inusual o sospechoso en la escena".

La muñeca Annabelle, una Raggedy Ann de trapo adquirida en 1970, se hizo conocida tras las investigaciones de los demonólogos Ed y Lorraine, quienes aseguraron que estaba poseída por unespíritu maligno que aterrorizaba a sus dueños.

Fotograma de 'Annabelle vuelve a casa' | Warner Bros.

Desde entonces, permanece bajo custodia en el Museo Oculto de los Warren, dentro de una vitrina bendecida.

La gira Devils on the Run continuará recorriendo otros estados con el objetivo de exhibir objetos de la colección del museo.