Demi Moore se sincera sobre la mujer de Bruce Willis y cómo gestiona la enfermedad tras decir que ya no vive con él

Demi Moore y Bruce Willis estuvieron casados durante 13 años, tiempo en el que tuvieron tres hijas: Rumer, Scout y Tallulah. Aunque su matrimonio terminó en divorcio en el año 2000, ambos mantuvieron una relación cercana y cordial a lo largo de los años, priorizando siempre el bienestar de su familia.

Su vínculo ha perdurado incluso en las etapas más difíciles, algo que Moore ha demostrado estando presente durante el proceso de deterioro de la salud de Willis, quien recibió un diagnóstico de demencia frontotemporal en 2023.

La actriz ha apoyado tanto al actor como a su actual esposa, Emma Heming Willis, mostrando unidad familiar frente a la enfermedad.

En una reciente entrevista para The Oprah Podcast en la que Emma promocionaba su libro The Unexpected Journey (El viaje inesperado), en el que habla sobre su experiencia al otro lado de laenfermedad para ayudar a familias que pasan por lo mismo, la presentadora reproducía una parte de una entrevista que había hecho a Demi.

En el clip, Moore se sinceraba sobre el desafío emocional que ha supuesto ver la transformación de su exmarido.

"Es difícil. Es difícil ver a alguien tan vibrante, fuerte y con una visión tan clara de sí mismo transformarse en otras facetas de sí mismo", explicaba la actriz.

"Mi perspectiva particular es que es fundamental conocerlos tal como son", alegaba Moore. "No esperes que sean quienes eran ni quienes quieres que sean, y cuando lo hagas, encontrarás unadulzura increíble y algo tierno y amoroso".

"Y quizás es más lúdico e infantil en cierto sentido, por el cuidado que necesitan", confesaba la actriz.

"Cuando estás presente, hay tanto, aún hay mucho de él ahí. Y puede que no siempre sea verbal, pero es hermoso dadas las circunstancias", añadía.

Demi subrayaba la importancia de no aferrarse al pasado ni centrarse en "lo que ya se ha perdido", porque "eso solo generaría ansiedad y dolor".

Bruce Willis se encuentra bien físicamente a pesar de su deterioro cognitivo, según actualizaba su mujer, quien ha informado de que el actor vive en una "segunda casa", donde recibe cuidados de profesionales durante todo el día.

Además, Demi también ha hablado sobre cómo Emma ha gestionado el cambio brutal que ha dado su vida desde que Bruce Willis sufre demencia: "No hay una guía para afrontar esto, y obviamente, ser la exmujer, aunque nuestra familia está muy conectada, es una posición interesante", explica.

"Emma tuvo que hacer un gran esfuerzo para resolver todo esto, y lo más hermoso, y ella habla de ello en su libro, fue reconocer la importancia de que los cuidadores se cuiden a sí mismos. Si no dedican ese tiempo a asegurarse de estar bien, entonces no pueden ayudar a nadie más", continúa.

"Siento muchísima compasión por Emma, siendo una mujer joven. Nadie podría haber previsto dónde terminaría esto y realmente creo que ha hecho un trabajo magistral", dice de forma tajante. "Se ha dedicado por completo a forjar el camino correcto. Ha tenido la misma dosis de miedo, fuerza y valentía al navegar por esto. Creo que este libro será de gran ayuda para muchas personas que están pasando por lo mismo".