CALMADO Y OPTIMISMA
Orlando Bloom rompe su silencio tras romper con Katy Perry: "Vamos a estar bien"
Orlando Bloom se ha referido por primera vez a su ruptura con Katy Perry destacando a la hija que comparten. El actor y la cantante se han separado tras casi 10 años.
Katy Perry y Orlando Bloom terminaron con su relación tras casi una década juntos y una hija en común. La noticia se confirmó a finales de junio de 2025 tras semanas de rumores de crisis y, aunque ya salieron a la luz las razones de su ruptura, ninguno se había pronunciado directamente sobre ello.
Ahora, Orlando Bloom ha roto su silencio y se ha referido por primera vez a su ruptura. El actor ha contestado a la pregunta de Craig Melvin, en Today, mientras promocionaba su nueva película para la que ha adelgazado 23 kilos.
"Ha habido algunos cambios personales en tu vida desde la última vez que estuviste aquí. ¿Cómo te va?", preguntó el presentador. "Estoy genial, hombre. Estoy muy agradecido", respondió Bloom, añadiendo que comparte con Perry a su "preciosa" hija de 5 años, Daisy. "¿Sabes cuando lo das todo como lo hice yo en esta película? Me siento agradecido por todo".
"Y estamos geniales. Vamos a estar bien. Nada más que amor", concluyó con estas palabras el actor sus expectativas con Perry tras su separación.
Más allá de su relación, Bloom y Perry han causado mucho revuelo estos meses después de que el actor haya protagonizado un desenfrenado verano de soltero y de que ella haya sido vinculada con Justin Trudeau.
Eso sí, parece que su separación será amistosa por el bien de su hija, como se vio reflejado poco después de confirmarse que ya no estaban juntos con unas imágenes compartiendo vacaciones con Daisy.
