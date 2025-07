Jennifer Love Hewitt, elogiada por abrazar su cuerpo con curvas y belleza natural tras la premiere de Sé lo que hicisteis el último verano

Sé lo que hicisteis el último veranoha regresado después de 27 años y, en esta ocasión, con los protagonistas originales de la película, Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr.

Los actores aparecieron en la alfombra roja de la premiere, aunque no posaron solos en ningún momento. Algo que extraño a los fans de la saga.

No es la primera vez que se ha rumoreado que los actores no tenían buena relación y que Love Hewitt y Sarah Michelle Gellar podrían haber tenido alguna rencilla. Algo que la actriz de Buffy ha hablado tras la premiere después de las críticas que ha recibido por no posar con Jennifer.

Ambas actrices están acostumbradas a las críticas desde hace décadas y Love Hewitt ha hablado en muchas ocasiones sobre los comentarios negativos que ha recibido por no tener el mismo físico que cuando tenía 18 años.

Jennifer Love Hewitt en la premiere de Sé lo que hicisteis el último verano | Reuters

Ahora, la actriz de Entre fantasmas ha posado despampanante en la alfombra roja con un vestido ajustado negro de pedrería. Y muchos son los fans que han querido elogiar la belleza natural de Love Hewitt:

"A los hombres de verdad les encantan las curvas reales, sé que tu marido Brian es el hombre más afortunado del mundo", "Jennifer está preciosa", "¡¡¡ESTÁS FENOMENAL!!! ¡Sigue siendo una belleza natural, nena!".

"Solo vine a decirte que arrasaste en aquel entonces y que ahora estás arrasando, REINA. ¡Este cuerpo es PERFECTO!", "Jennifer es la única mujer en Hollywood que se mantiene natural sin cirugía. Ha tenido hijos como todas las madres. El cuerpo cambia, ¡pero es tan hermosa! ¡Siempre será mi actriz favorita!".

"La humillación corporal debería estar prohibida en redes sociales. Jen luce espectacular y es una mujer hermosa, sana y feliz. A todos los que critican el cuerpo de los demás, infórmense bien antes de juzgar. Deben estar muy infelices, busquen ayuda", son algunos de los comentarios que ha recibido en un post que ha subido en Instagram junto al resto de actrices de la película.

Además, Jennifer Love Hewitt ha comentado lo emocionada que está ante el estreno de Sé lo que hicisteis el último verano: "¡Ha llegado la hora! ¡La espera terminó! Hace 27 años, pensé que me despedí de Southport y de una experiencia increíble. A todos los del elenco original, tienen un lugar especial en mi corazón adolescente. ¡Y al nuevo elenco, felicidades! Ahora estamos todos juntos en esto. ¡A los fans! Espero que esto sea todo lo que esperaban y a los nuevos fans, les agradecemos por dejarnos ser parte de su verano. ¡Nos vemos en la gran pantalla! Los quiero siempre y para siempre... Julie James".