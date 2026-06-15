Jennifer Lopez desvela su "lado oscuro" en el cine con una inesperada fantasía: "Me habría acostado con cualquiera de ellos"

Jennifer Lopez ha vuelto a revolucionar a sus seguidores con una serie de declaraciones que muestran su faceta más libre y desinhibida.

Este sorprendente momento se ha producido durante su participación en Films To Be Buried With, el popular podcast cinematográfico presentado por el actor Brett Goldstein.

En mitad de una distendida charla con el que será su coprotagonista en la esperada comedia romántica Office Romance, le pidieron que nombrase de manera directa "una película que le hubiera resultado excitante pero que no estaba segura de si debía ver".

Jennifer Lopez y Brett Goldstein presentando Office Romance | Gtres

Lejos de esquivar la pregunta o apostar por una respuesta comedida, la cantante y actriz no dudó ni un segundo en dar una respuesta que ha dejado a muchos con la boca abierta.

Y es que Lopez hizo referencia a True Romance, el clásico de culto de 1993 escrito por Quentin Tarantino y dirigido por Tony Scott, una violenta historia marcada por el crimen y una química destructiva.

Al recordar la brutalidad que envuelve a sus protagonistas, la artista se sinceró por completo sobre la fuerte atracción que le genera el peligro: "Me habría acostado con cualquiera de ellos", admitió de manera literal.

Consciente de la repercusión de sus palabras, la propia neoyorquina añadió con humor: "Lo cual dice mucho de mí… tal vez sea mi lado oscuro".

Esta atrevida confesión llega en una etapa de profundos cambios en la vida de la cantante, quien parece estar disfrutando al máximo de su independencia. Su actitud liberada coincide con el nuevo rumbo vital que ha tomado tras su sonada separación matrimonial: "Debería haberlo hecho antes", declaró.

De hecho, hace apenas unos días pudimos ver su lado más tierno y vulnerable lejos de los focos de Hollywood, coincidiendo con las emotivas imágenes que captaron las lágrimas de Jennifer Lopez junto a su hije Oskar en la graduación de su hijo Max.

Un tierno evento académico donde la artista demostró que, más allá de las ficciones transgresoras, el caos de las tramas de Tarantino que tanto le fascinan se quedan estrictamente en el terreno de la ficción cinematográfica.