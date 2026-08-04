Chris Evans desata rumores de retoques estéticos tras su comentado cambio en el tráiler de Vengadores: Doomsday

La esperada reaparición de Chris Evans como el Capitán América en la gran pantalla para la película de Vengadores: Doomsday ha terminado derivando en un debate por posibles retoque estéticos.

Y es que el actor de 45 años, que luce una barba más pronunciada y un pelo más largo para retomar su papel de Steve Rogers en la película que se estrenará en diciembre de 2026, ha descolocado a una parte de los espectadores con una expresión distinta a la que recordaban.

La controversia ha saltado directamente a las redes, donde multitud de usuarios han opinado sobre las facciones del intérprete: "¿En serio, qué se hizo en la cara?", criticaba un fan en la red social X.

Por otro lado, decenas de seguidores salieron rápidamente en su defensa alegando que cualquier cambio se debía simplemente a la iluminación, al vestuario o al envejecimiento natural, a lo que otro usuario más escéptico respondió: "No, no es la edad, literalmente se hizo algo en la cara".

Ante la oleada de teorías que apuntaban a inyecciones de bótox, rellenos faciales o rinoplastias, el médico Rozbeh Torabi, cirujano plástico de Arizona, ha ofrecido su valoración profesional al medio Daily Mail sobre las imágenes del tráiler.

"Podría haberse puesto bótox, pero definitivamente no se ha hecho un lifting facial ni una rinoplastia", ha matizado el experto para restar dramatismo al asunto, explicando que la mayoría de los supuestos cambios son sencillamente parte del "proceso normal de envejecimiento".

Según el Dr. Torabi, sus secretos para el cuidado de la piel podrían deberse probablemente a la "exfoliación diaria, la vitamina C y el retinol. Hoy en día, los diferentes productos para el cuidado de la piel a base de péptidos, junto con el protector solar, pueden darte ese brillo".