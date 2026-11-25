El actor Mahershala Ali, de 52 años, ha revelado que atraviesa serias dificultades para encontrar trabajo en la industria cinematográfica, a pesar de haber ganado ya dos premios Oscar a lo largo de su trayectoria.

Y es que el protagonista de Moonlight se ha sincerado recientemente sobre su situación profesional en el podcast 7PM in Brooklyn de Carmelo Anthony.

El intérprete atribuyó este problema tanto a la falta de calidad de los guiones disponibles como a la escasa oferta de personajes concebidos para su perfil: "Hay más buenos actores que buen material. Ni siquiera se trata de que todas estas personas estén compitiendo por los mismos puestos. Lo que sucede es que, de todo el material fabricado, solo un puñado cumple con ciertos requisitos".

En este sentido, el actor subrayaba que en la "gran mayoría de los proyectos que reciben luz verde, no hay papeles para mí".

Para Ali, ni siquiera el máximo reconocimiento de la Academia garantiza una continuidad laboral: "Hay que pensar así, ¿sabes a lo que me refiero? Así que no importa si gano 17 premios Oscar. Si nadie escribe algo para ti o no da luz verde a algo pensando en ti, eres como todos los demás, esperando, mirando y buscando".

Aunque el actor reconoció que los intérpretes tienen la opción de tomar las riendas e impulsar y producir sus propios proyectos, advirtió que ese camino puede "llegar a durar entre tres y cinco años".

Al preguntarle directamente sobre si ganar un Oscar sirve para validar a los actores negros dentro de la industria, el protagonista de Leave the World Behind respondió: "Es solo palabrería. No se traduce en nada real".

Asimismo, rechazó que las producciones protagonizadas por intérpretes negros queden encasilladas: "No quieres encontrarte en una situación en la que digan: 'Oh, ese es el proyecto de diversidad'. Simplemente quieres crear material excelente como persona negra. No te consideras una persona exótica y diferente, como tal. Simplemente vives tu vida".

Mahershala Ali | Cordon Press

A lo largo de su aclamada carrera, Mahershala Ali ha ganado dos premios Oscar al mejor actor de reparto por Moonlight (2016) y Green Book (2018), además de participar en títulos como Jurassic World Rebirth.

Precisamente en la Comic-Con de San Diego de 2019 se anunció que encarnaría al superhéroe Blade en la película homónima de Marvel, un proyecto muy esperado que terminó sufriendo repetidos retrasos, cambios creativos drásticos y la marcha de varios directores antes de ser cancelado a principios de este año.