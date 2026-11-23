Miley Cyrus y el músico Maxx Morando se han dado el "sí, quiero" este sábado 21 de noviembre en una ceremonia íntima al aire libre celebrada en Palm Springs (California).

La celebración se ha realizado en una finca que perteneció a Frank Sinatra y que guarda un simbolismo especial para la cantante, ya que en otra residencia vinculada al cantante (la Farralone House de Los Ángeles) rodó en 2023 el videoclip de Flowers, el tema compuesto tras su divorcio de Liam Hemsworth, con quien estuvo casada ocho meses entre 2018 y su separación en agosto de 2019 (finalizada legalmente en 2020) tras una relación intermitente de una década.

La pareja había mantenido los preparativos en un estricto secreto (aunque su hermanastra Lily-Rose Purcell publicó imágenes de la cena de ensayo en sus historias de Instagram) y no fue hasta el 22 de noviembre por la mañana cuando Cyrus compartió en su perfil de Instagram las primeras fotografías oficiales junto a un emoji de corazón y un escueto mensaje: "M + M, 11.21.26".

En las imágenes posan frente a un fondo blanco acompañados de su perro, además de mostrar el momento en que caminan juntos por el pasillo e intercambian un beso ante los aplausos de los invitados.

Para este enlace, oficiado por Wayne Coyne (vocalista de The Flaming Lips y colaborador musical de la artista), la ganadora del Grammy lució un elegante vestido blanco de satén y seda de manga larga, con espalda estrecha y pequeña cola, sin velo, acompañado de zapatos de tacón blancos cerrados, pendientes colgantes y el cabello recogido en un moño adornado con flores blancas.

Por su parte, el baterista de Liily optó por un clásico esmoquin negro con camisa blanca y corbata negra, en una ceremonia rodeada de flores blancas y grandes velas junto a una piscina en la que los asistentes siguieron un código de vestimenta íntegramente negro.

Uno de los gestos más llamativos de los recién casados tras la ceremonia fueron los tatuajes a juego que se realizaron en la cadera para sellar su matrimonio, obra del tatuador Jamie Gene Lopez, quien compartió en Instagram las imágenes de ambos desabrochándose los vaqueros para mostrar sus respectivos nombres en mayúsculas: "Maxx" en la cadera derecha de ella y "Miley" en la izquierda de él.

La celebración destacó también por la imagen de unidad familiar tras años de tensiones. En primera fila estuvieron la madre de la novia, Tish Cyrus (59 años), junto a su esposo Dominic Purcell (56 años), y su padre, Billy Ray Cyrus (65 años), acompañado de su pareja Elizabeth Hurley (61 años), y el hijo modelo de esta, Damian (24 años).

También asistieron las hermanas de la cantante, Noah (26 años) y Brandi (39 años), además de amigos como Katy Coyne, Jesse Light, Jacob Bix, Olivia Rudensky, Shawn Everett, el Dr. Amen, Vijat y Michael Pollack.

En las fotografías familiares obtenidas por medios como el Daily Mail, Miley y Billy Ray posaron sonrientes y cómplices tras reconciliarse de la ruptura provocada por el divorcio de sus padres en 2022 después de 28 años de matrimonio y cinco hijos en común (Miley, Noah, Braison, Brandi y Trace).

La relación entre la intérprete y el músico comenzó en 2021 tras una cita a ciegas organizada por amigos (siendo vistos juntos por primera vez en noviembre de 2021 en el desfile Gucci Love Parade en Los Ángeles) y desembocó en su compromiso en diciembre de 2025 durante un viaje por Asia.

Antes de la boda, en noviembre de 2024, la cantante abordó en Harper's Bazaar su diferencia de edad de seis años (señalando que ella pertenece a la generación millennial y él a la Generación Z), aunque destacó que ambos "no se toman la vida demasiado en serio" y disfrutan escuchando canciones que consideran "vergonzosas" pero que "les encantan", como Drops of Jupiter de Train (2001).

Además, el reencuentro familiar vivido en Palm Springs llega después de que la propia Miley hablara abiertamente en mayo de 2025 sobre su reconciliación con Billy Ray Cyrus, a quien dedicó la canción Secrets tras haberlo omitido en su discurso al ganar su primer Grammy en 2024 por Flowers y tras las tensiones surgidas durante el breve matrimonio del cantante con Firerose (2023-2024) y la boda de Tish con Dominic Purcell en Malibú en agosto de 2023.