La icónica pareja de Penélope Cruz y Javier Bardem vuelven a compartir pantalla en Bunker, el thriller psicológico dirigido por Florian Zeller en el que también participa Patrick Schwarzenegger.

Con motivo de la promoción de este proyecto (que supone la novena película juntos para el matrimonio), la actriz madrileña de 52 años ha hablado abiertamente sobre su relación profesional y personal con el intérprete, de 57 años, con quien lleva 16 años casada y mantiene una amistad desde hace 33 años.

En una entrevista concedida a la edición de 2026 de la revista Elle dedicada a las mujeres en Hollywood, Cruz ha reconocido que ambos prefieren dosificar sus colaboraciones frente a las cámaras: "No queremos hacerlo demasiado, pero de vez en cuando es genial. Simplemente no es algo que queramos hacer todo el tiempo. Sería demasiado arriesgado".

Javier Bardem y Penélope Cruz en Jamón, jamón | Gtres

A lo largo de más de tres décadas, la pareja ha coincidido en títulos emblemáticos como Jamón, Jamón (1992), Carne trémula de Pedro Almodóvar, Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen (2008) y The Counselor (2013), además de otras dos producciones españolas.

Reflexionando en la revista sobre cómo ha evolucionado su vínculo tras 33 años de amistad, la protagonista de Volver ha destacado la complicidad que mantienen en el set: "Por supuesto, muchas cosas siguen igual, pero ambos hemos cambiado y crecido juntos. Y eso se reflejará en la obra… pueden verse y entenderse con una sola mirada".

Más allá de su faceta profesional (donde Cruz parte como una de las favoritas para el Oscar a Mejor Actriz de Reparto el próximo año gracias a La invitación y La Bola Negra), la actriz también ha abordado la educación de sus dos hijos, Leo de 15 años y Luna, de 13.

Aunque sus carreras internacionales les llevaron a residir en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Londres, el matrimonio decidió regresar a Madrid en 2013 para criarlos lejos del foco mediático de Hollywood.

Javier Bardem y Penélope Cruz en el Festival de Venecia presentando Bunker | Gtres

En una entrevista con la revista Perfect, Penélope Cruz explicó las ventajas de haber establecido su hogar en la capital española: "Allí están todas nuestras familias, y los amigos de la infancia y de la adolescencia; es más fácil tener una vida normal, ¿sabes?".

Asimismo, la actriz defendía en Perfect el derecho de sus hijos a crecer con "libertad" y a "no estar expuestos" mientras son jóvenes, puntualizando: "Más adelante, podrán decidir qué quieren hacer en cuanto a su trabajo y todo lo demás".