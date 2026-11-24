Matar a Ramón, una comedia dirigida por Álvaro Fernández Armero (Ocho apellidos marroquís, Vergüenza), producida por Atresmedia Cine junto a La Terraza Films, True Crime Factory, Ikiru Films y Un Pueblo Tranquilo AIE, llegará exclusivamente a los cines de toda España el 19 de febrero de 2027.

Con guion firmado por Daniel Castro (Celeste, Yakarta) y Diego Soto (Venga Juan), la cinta propone una sátira de los crímenes costumbristas en la que el humor nace del desastre, la torpeza y las situaciones extremas, pero siempre desde un enfoque humano y cercano. La historia narra la odisea de Ramón, propietario de una empresa de reformas, quien tras sobrevivir a un extraño atropello se ve envuelto en una sucesión de intentos de asesinato a cada cual más absurdo.

Al frente del reparto se encuentran: Óscar de la Fuente, Carla Díaz, Yaël Belicha, Antón Lofer, Carmen Gutiérrez, Chani Martín, Israel Elejalde y cuenta con la colaboración especial de José Mota. Completan el reparto: Álvaro Fontalba, Agustín Oton y Óscar Lasarte.

El rodaje se desarrolló en distintas localizaciones de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha.

En palabras del director, Álvaro Fernández Armero: ·Matar a Ramón cuenta las desastrosas intentonas de liquidar a un pobre hombre y la inutilidad de los agentes que lo investigan”. El cineasta define el proyecto como “una comedia negra, patética y tierna que ha supuesto un apasionante reto narrativo al exigir desmontar lo aprendido durante años de profesión para aprender cómo hacerlo mal para hacerlo bien".

Matar a Ramón es una producción de Atresmedia Cine, La Terraza Films, True Crime Factory, Ikiru Films y Un pueblo tranquilo AIE. Con la participación de Atresmedia, Netflix y Arima Advisory, y la financiación del ICAA – Gobierno de España – Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Madrid.

La película se estrenará en cines el 19 de febrero distribuida por Beta Fiction Spain.

Film Factory Entertainment es la agencia responsable de las ventas internacionales.

Sinopsis

Cantoviejo (La Mancha profunda). Ramón, dueño de una empresa de reformas junto a su esposa Eulalia, sobrevive milagrosamente a un extraño atropello. A partir de entonces, empiezan a ocurrirle accidentes y sucesos inexplicables. La investigación queda en manos de dos guardias civiles —un veterano con afán de protagonismo y una novata con poco don de gentes— que sospechan que algo no encaja. Juntos deberán resolver el primer caso de una “víctima en serie”.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva más de 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como Casa en llamas, El reino, Buffalo Kids, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, sagas como Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como Contratiempo y Momias. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar® a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. Los dos mayores fenómenos de taquilla españoles en una década, La bola negra y Torrente Presidente, cuentan con la participación de ATRESMEDIA. Entre los éxitos recientes de la productora se encuentran comedias familiares como Abuela tremenda y La familia Benetón +2 y películas aclamadas por la crítica como Viaje al país de los blancos, Karateka y El mal padre.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. En 2027 estrenará en cines El confidente de Daniel Calparsoro, Matar A Ramón de Álvaro Fernández Armero, La Roja de Marcel Barrena, Caza mayor de Daniel Sánchez Arévalo, El profesor de Daniel Castro, Caer de pie de Salvador Calvo, Todo por la casa de María Togores, Entre olas de Chloé Wallace y La Dona Invisible de Cristina Fernández Pintado, entre otros. También seguirá ejerciendo el papel de motor del cine español participando en nuevas producciones, entre ellas las próximas películas de Arantxa Echevarría, Santiago Segura y Manuel Martín Cuenca.