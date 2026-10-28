El impacto al analizar la cara de Jennifer Lawrence tras confesar sus retoques estéticos: "Parece permanentemente sorprendida"

La actriz Jennifer Lawrence ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas tras abordar sin tapujos su relación con la estética durante el lanzamiento de Mes, su nueva marca de cuidado capilar.

En una entrevista concedida a The Cut, la ganadora del Oscar ha hablado de las intervenciones a las que se ha sometido y de los planes que contempla para el futuro con la intención de seguir sintiéndose atractiva.

Jennifer Lawrence en el Festival de Cannes 2023 | Getty

"Quiero ser una madre sexy", ha confesado al medio, añadiendo que cuando acude al colegio de sus hijos "quiere parecer una mujer que tiene todo bajo control, incluso cuando acaba de despertarse y no tiene nada claro".

En la entrevista, la protagonista de Los juegos del hambre ha confirmado de manera abierta que se ha sometido a un aumento de pecho, un procedimiento quirúrgico sobre el que ya había reflexionado tras la llegada de su segundo hijo junto a Cooke Maroney.

Tal y como reveló en The New Yorker: "Después del primero, todo volvió más o menos a su sitio. Después del segundo, nada volvió a su sitio".

En lo relativo a sus tratamientos faciales habituales, la actriz siempre se ha mostrado transparente respecto a sus rutinas para cuidar su cara.

Del mismo modo, reconoció a Vogue hace unas semanas que en su momento le habría gustado someterse a una extracción de grasa bucal para afinar las mejillas, aunque es consciente de que, por su profesión de actriz, la transformación en su rostro resultaría demasiado evidente para el público.

Estas declaraciones han reaparecido ahora inevitablemente, coincidiendo con un intenso debate en las redes sociales en torno a las fotos más recientes subidas por el propio medio The Cut.

Diversos usuarios especulan con la posibilidad de que Jennifer Lawrence se haya sometido a procedimientos faciales adicionales, como un lifting de cejas o una blefaroplastia (la cirugía quirúrgica que modifica los párpados).

El foco del análisis en internet se centra en la aparente transformación de sus característicos párpados caídos (hooded eyes), desatando pregunta como: "¿Dónde están sus párpados caídos?".

Otros de los comentarios que se han podido ver en la publicación han sido "¿Quién más no tenía ni idea de que era Jennifer Lawrence?", "Parece que acaba de ir al dentista y no puede sentir su boca adormecida", "¿Por qué parece permanentemente sorprendida?" o "La blefaroplastia superior no le hizo ninguna justicia. Ahora tiene un aspecto corriente. Sus ojos almendrados naturales originales eran preciosos".

Sobre el lanzamiento de su marca Mes ha dicho: "Hay algo innegable que ocurre cuando creas cosas, ya sea una película o un producto. Sentí la misma emoción eléctrica que cuando construyo un personaje", confesaba a The Cut.