Jason Momoa se reencuentra con su ex Lisa Bonet tras divorciarse en la graduación de su hija Lola

Muchos son los hijos de famosos que se están graduando en estas fechas, justo antes de que empiece el verano. Y, esto hace que exparejas tengan que reencontrarse tras sus rupturas como ha pasado recientemente con Halle Betty y el padre de su hija.

Lo mismo ha sucedido con Jason Momoa y Lisa Bonet quienes se han dejado ver en público juntos, de nuevo, desde que decidieron comunicar que habían roto su matrimonio en la graduación de su hija Lola Lolani de 18 años en la California State University en Los Ángeles el jueves.

La expareja se mostró muy natural dando a entender que mantienen una relación cordial y amistosa. Jason Momoa llevana una camisa estilo blusón rosa, pantalones crema y boina a juego. Lisa Bonet, fiel a su estilo bohemia, llevaba un vestido de manga corta con bordado floral en la falda y sus habituales rastas.

Mientras que Lola lució un vestido color verde agua estampado y en su birrete de graduación se podía leer la frase: "Sujeta a mi caniche", una referencia a la película White Chicks. Además de ponerse el tradicional lei hawaiano hecho con flores.

Bonet y Momoa fueron durante mucho tiempo unas de las parejas más sólidas de Hollywood. Empezaron su relación en 2005, tuvieron 2 hijos: Lola y Nakoa-Wolf, se casaron en 2017 pero en 2022 anunciaron que se habían separado 2 años atrás, en 2020.