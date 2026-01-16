Jason Momoa y Emilia Clarke se han reencontrado 15 años después de su paso por Juego de Tronos, en un momento especialmente activo para la franquicia de HBO. Mientras La Casa del Dragón continúa ampliando el universo televisivo y la cadena prepara el estreno de El Caballero de los Siete Reinos, la imagen de ambos actores juntos ha reavivado la nostalgia entre los seguidores de la saga.

Clarke ha publicado en Instagram una fotografía tomada en su camerino, en la que posa sonriente junto a Momoa, que destaca por su altura junto a su antigua compañera de reparto: "Nueva York me ha dado tantas cosas por las que estar agradecida en este viaje, y justo cuando pensaba que no podía mejorar… mirad quién ha entrado en mi camerino", ha escrito la actriz junto a la imagen, acompañando el mensaje con los hashtags "#mydragondaddy" y "#westillgotit".

La publicación no ha tardado en generar reacción, incluida la del propio Momoa, que ha dejado un comentario cargado de complicidad y nostalgia: "Love u Khalessi miss u", en referencia directa a la relación que ambos personajes mantuvieron en la serie.

El reencuentro se produce más de una década después de que ambos coincidieran en la primera temporada de Juego de Tronos, estrenada en 2011 y convertida en un fenómeno televisivo global. Momoa y Clarke dieron vida a una de las parejas más icónicas de los primeros episodios de la ficción.

Daenerys Targaryen y Khal Drogo en 'Juego de Tronos' | HBO

Aunque sus caminos profesionales han seguido rumbos distintos desde el final de la serie, esta reunión demuestra que el legado de Juego de Tronos sigue muy vivo, tanto para sus protagonistas como para una legión de fans que aún celebran cualquier guiño al pasado de Poniente.