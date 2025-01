Jason Momoa cambia Aquaman por Lobo: su nuevo papel en el Universo DC

En un giro inesperado para el universo cinematográfico de DC, Jason Momoa ha sido confirmado como Lobo, uno de los antihéroes más icónicos de los cómics, dejando atrás su papel como Aquaman.

El actor lo ha confirmado a través de sus redes sociales, desvelando que esta nueva etapa marcará un cambio importante para él dentro del universo DC.

La noticia no ha sorprendido tanto a los fans más atentos, ya que en los últimos meses habían comenzado a circular rumores sobre este fichaje. Momoa, quien interpretó a Arthur Curry en las películas de Liga de la Justicia y en su propia saga de Aquaman, siempre se ha mostrado abierto a la idea de interpretar a otros personajes del universo DC, y Lobo era uno de los más mencionados por los seguidores.

Su presencia ruda y su carisma, unidos a su amor por los cómics, hacían de Momoa una opción perfecta para el personaje de Lobo, un extraterrestre violento, con peculiar sentido del humor y completamente fuera de lo común. Su fichaje lo veremos para la película Supergirl: Woman of Tomorrow, que prepara la productora.

A través de su cuenta de Instagram, Momoa ha anunciado oficialmente el cambio de superhéroe (y antihéroe) con un extracto de una antigua entrevista:

"Lobo era... Yo colecciono cómics y ya no leo mucho, pero él siempre fue mi favorito y siempre quise interpretar a Lobo, porque pensaba: '¿Hola? Es el papel perfecto'". "Quiero decir, mira. Si me llaman y me piden que lo interprete, será como 'Joder, sí'. No he recibido esa llamada, así que no quiero alimentar ninguna noticia falsa, pero si alguna vez me llaman... o me piden que haga una prueba, ahí estaré". Así lo aseguraba Jason hace tiempo, y ahora comparte la imagen simplemente añadiendo: "Me han llamado".

Este fichaje llega en un momento clave para DC, que ha estado renovando su enfoque bajo la dirección de James Gunn, quien recientemente mostró el primer avance de Superman: Legacy, la película que promete dar inicio a una nueva era para el estudio. Gunn ha hablado abiertamente sobre su intención de revitalizar y redefinir el universo de DC, apostando por una narrativa más coherente y de mayor calidad. El fichaje deMomoa como Lobo solo reafirma esta visión, mostrando que DC está lista para tomar riesgos y seguir sorprendiendo a su audiencia.

Con esta jugada, DC demuestra que está dispuesto a dar un giro a sus personajes y a sus historias, mientras que los fans esperan con ansias las nuevas producciones que se avecinan.