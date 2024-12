James Gunn cuenta que David Corenswet lo convenció de llevar los calzoncillos rojos de Superman: "Me encantan"

Tras estrenarse el primer tráiler de Superman: Legacy la nueva era del superhéroe de DC ha empezado con David Corenswet a la cabeza. La cinta se estrenará el 11 de julio en cines donde veremos al actor en su esplendor encarnando al mítico personaje de comics.

La cinta está dirigida por James Gunn quien ha confesado en una entrevista a Screen Brief que tuvo serias dudas sobre los famosos calzoncillos rojos del traje de Superman.

Los calzoncillos rojos son una seña indiscutible del look del superhéroe pero en sus últimas versiones se había prescindido de ellos, como es en el caso de Henry Cavill.

Henry Cavill en 'Batman v Superman' | Warner Bros.

De hecho, Gunn explica que incluso preguntó a Zack Snyder, director de Liga de la Justicia, sobre su decisión de quitárselos a Cavill: "Probé como mil millones de versiones con los calzoncillos y nunca lo logré. Y yo le dije: Entiendo por qué es así".

Gunn no conseguía entender la prenda hasta que tuvo una conversación con David Corenswet: "No sabía nada sobre los calzoncillos. Quería usarlos, pero no podía, me los quitaba todo el tiempo. Y cuando llegué, eran muy colorido, los calzoncillos estaban puestos, y pensé: Dios, no sé. Es tan colorido. David, ¿qué te parece?. Él dijo: Me encantan. Y yo le dije: De verdad, es así de colorido", recuerda.

David Corenswet y Rachel Brosnahan en Superman: Legacy | Warner Bros.

Para después Corenswet darle la explicación de por qué los tenía que llevar: "Soy un extraterrestre del espacio exterior que puede volar y levantar edificios, y disparo rayos láser por los ojos que pueden disolver cosas. Quiero que los niños no me tengan miedo. Entonces, ¿qué me voy a poner?".

"En realidad, eso fue parte de lo que me motivó a crear el vestuario. Vi al personaje de una manera nueva. Y también me mostró cómo David, antes incluso de empezar a rodar, se tomaba todo, cada momento, muy en serio en todas sus decisiones y en lo que hacía. Y no quería asustar a los niños. Pensé que era algo muy bueno que he tenido en mente para el personaje desde ese momento".