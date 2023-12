Jason Momoa asegura que le encantaría hacer otra cinta de Aquaman pero admite que "no pinta bien"

El regreso de Jason Momoa como el admirado rey de Atlantis en la secuela dirigida por James Wan, Aquaman y el Reino Perdido, está cada vez más cerca a pesar de los imprevistos que han envuelto la cinta como la huelga de actores y la polémica con Amber Heard, quien da vida a Mera, tras su complicada batalla legal con Johnny Depp.

Estas navidades Momoa volverá a enfundarse el traje del superhéroe marino y se pondrá de nuevo en la piel de Arthur Curry. Sin embargo, ahora, además de ejercer como rey, también se estrenará como padre y deberá proteger a su hijo Arthur Curry Jr., conocido como el pequeño Aquababy, del gran villano de la película, Black Manta.

Jason Momoa con su hijo Aquababy en Aquaman y el Reino Perdido | Warner Bros.

Durante una entrevista con ET, el actor hawaiano ha revelado si cree que existe una posibilidad de volver a interpretar a Aquaman en una próxima secuela o futura tercera entrega del gran reino de Atlantis.

"No necesariamente quiero que sea el final... pero no creo que sea realmente una elección", ha afirmado Momoa explicando que los nuevos ejecutivos del Universo DC, James Gunn y Peter Safran, tienen la intención de "comenzar algo nuevo propio".

"La verdad es que si al público le encanta, entonces existe una posibilidad, pero ahora mismo pienso: 'No pinta muy bien'", ha admitido. "Me encanta este personaje y me gustaría interpretarlo durante mucho tiempo. En cierto modo veo adónde me gustaría que fuera. E incluso en los próximos 10 años, habrá muchas cosas interesantes que podrán hacer. Y disfruto el papel y el mundo. Entonces, quiero decir, todo se reduce a si a la gente le encanta".

"Si hay un lugar en su mundo para mí, me encantaría ser parte de él. Esta es mi casa. Warner y DC son definitivamente mi hogar. Entonces, eso es todo lo que diré", ha concluido.

Aquaman y el Reino Perdido se estrena en la gran pantalla el 20 de diciembre de 2023.