James Gunn resuelve el mayor misterio de Superman: ¿Por qué nadie reconoce a Clark Kent solo por llevar gafas?

El próximo 11 de julio se estrena Superman, la nueva película sobre el superhéroe de DC que dirige James Gunn y protagoniza David Corenswet.

Antes del estreno ya hemos ido sabiendo alguna que otra cosa sobre el rodaje, como los problemas de Corenswet con el ajustado traje de Superman.

Nicholas Hoult como Lex Luthor, David Corenswet como Superman y el director James Gunn rodando | Cordon Press

Y, ahora, James Gunn ha revelado una de las grandes dudas que ha perseguido al superhéroe durante décadas. ¿Por qué nadie reconoce a Superman cuando va de incógnito como Clark Kent si solo lleva unas gafas?

En una entrevista para Comicbook ha comentado que el escritor de cómics Tom King le explicó por qué:

"Se ha olvidado un poco, pero eso es de los cómics", explica que le dijo. "Estaba sentado con Tom King, el guionista de cómics, y le dije: Sabes, lo que no sé cómo aceptar son las gafas, porque siempre me molestaron de niño. Me molestaron porque simplemente no tengo la capacidad de suspender la incredulidad para creerlo", empieza diciendo.

David Corenswet como Clark Kent en Superman | Warner Bros.

Para después explicarle que sus gafas son hipnóticas: "Sabes, son dos personas distintas, aunque creo que, de todos los actores que han interpretado a Superman, Corenswet es el que más se diferencia como Clark Kent de Superman, incluso más que Chris Reeve. Pero dijo: Sabes, hay una respuesta para eso en los cómics; es canon que hipnoticen a la gente".

Y es por eso que nadie sabe que Clark Kent es Superman, porque sus gafas hacen que su cara sea diferente para el resto de mortales.