David Corenswet recuerda que ganó 18 kilos para Superman, los mismos que su mujer embarazada: "Teníamos dos secretos"

El próximo 11 de julio llegará a los cines la nueva película de Superman con la que se reinicia la historia del héroe más famoso de la historia. James Gunn dirige la entrega del recién reimaginado universo DC con David Corenswet como el nuevo Clark Kent.

Al actor ya le hemos visto en películas como Twisters, Pearl o las miniseries Hollywood o La ciudad es nuestra. Pero en ninguna ha exhibido su imponente físico de más de un metro y noventa centímetros como en esta.

David Corenswet como Superman | Warner Bros.

A sus 31 años, el intérprete estrenará su película más importante y, como no podía ser de otra forma, ha tenido que someterse a una dura transformación física para estar a la altura del papel.

Corenswet, que llegó a pesar 108 kilos durante su preparación, ahora ha revelado los kilos que tuvo que ganar para ello, y fueron los mismos que su mujer, Julia, durante el embarazo.

"Ella engordó unos 18 kilos durante el embarazo y, en ese mismo período, yo también engordé 18 kilos para Superman", ha recordado para People. "Empecé a roncar y tuve que usar su almohada de embarazo", desveló.

De hecho, sobre esta etapa de buenas noticias, el actor ha contado que "me dijo que estaba embarazada dos días después de que me enterara que iba a hacer una prueba para Superman. Durante los primeros meses de su embarazo, como es habitual, no se lo dijimos a nadie. Teníamos dos secretos muy importantes entre nosotros. Y eso fue intenso".

"Durante un tiempo nos tuvimos solo el uno al otro para estas dos grandes cosas", dijo, señalando que estuvo "muy cerca" de salir de cuentas justo cuando comenzó el rodaje.

Ahora, el actor espera hacerle justicia al personaje: "Sé que gran parte de la vida, y especialmente la de un actor, depende del azar y la buena suerte, y sin duda, cada uno obtiene lo que hace de su situación. Lo considero simplemente un golpe de suerte y más vale que haga todo lo que pueda para ganarme la responsabilidad".