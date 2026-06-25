James Franco revela alarmado su experiencia con un ser "no humano con ojos brillantes" en su garaje: "Algo muy serio está pasando"

James Franco ha sembrado el desconcierto entre sus seguidores tras su curioso e inesperado debut en TikTok.

El actor ha compartido una serie de vídeos en los que aparece desaliñado y visiblemente asustado, asegurando que una extraña criatura que no es ni humana ni animal se esconde en su propiedad. Insistiendo en que no se trata de una broma y que "algo muy serio está pasando".

En un vídeo, se le ve señalando su garaje, que es "donde pinto. Salí, era de noche. Iba a pintar de noche y entré, y antes incluso de encender la luz, oí algo. Pensé que era un animal o algo así. Pero no lo era, no era un mapache... Vi ojos, vi ojos brillantes y una mano".

El propio intérprete ha alimentado las teorías de conspiración ovni al exclamar sin tapujos en la descripción de uno de sus clips: "¡Es un ALIENÍGENA!".

Esta chocante actitud ha llevado a los usuarios de internet a analizar de forma obsesiva cada detalle de sus publicaciones, desde códigos ocultos en su nombre de usuario hasta misteriosas inscripciones en su ropa.

Ante el revuelo, Christian Guiton, director de su próximo proyecto cinematográfico, ha tenido que salir a desmentir que todo esto forme parte de una retorcida campaña de marketing: "No es una película de ciencia ficción. No es una película de conspiraciones. Si estuviera promocionando Sunshine, no lo haríamos así".

Esta comentada aparición digital coincide con su regreso al foco público, puesto que recientemente James Franco reapareció muy sonriente en el Festival de Cannes tras siete años de cancelación.

En este momento tiene varias películas en curso, incluyendo una llamada La hija de Castro, en la que ha sido elegido para el reparto como el difunto dictador cubano Fidel Castro, y la película biográfica Golden State Killer, protagonizada por Vincent Gallo en el papel del asesino en serie que da título a la película.