James Franco retoma su carrera 4 años después de ser acusado de abuso sexual con un papel principal

James Franco vuelve al mundo de la interpretación. El actor de 44 años conocido por sus papeles en diversas películas como 'Spiderman' y 'El protector' ha pasado 4 años alejado de la gran pantalla después de ser acusado de abuso sexual y conducta inapropiada en 2018.

El intérprete fue denunciado por algunas de sus alumnas de su escuela de interpretación, 'Studio 4', viéndose obligado a pagar una deuda de 2,2 millones y desde entonces no había vuelto a realizar ningún proyecto desde la última serie de HBO que protagonizó, 'The Deuce' y cuyo final fue emitido en 2019.

The Deuce | HBO

Ahora, para su regreso como actor, Franco asumirá uno de los papeles principales junto a Tom Hollander y Daisy Jacob para la película 'Me, You' dirigida por Bille August. Un drama posterior a la Segunda Guerra Mundial que es una adaptación de la novela 'You, Mine' del autor italiano Erri De Luca.

Según la revista Variety, James declaró en un comunicado que está "emocionado de abordar este extraordinario proyecto y de trabajar con el legendario Bille August". "Soy un gran admirador de su trabajo y 'Me, You' es un guion verdaderamente brillante".

'Me, You', la nueva película que protagonizará James Franco

La sinopsis de 'Me, You' revela que la trama estará centrada en Marco, un londinense de 16 años que se embarca en unas vacaciones en Italia con su padre (Tom Hollander). En ese momento se producirá un encuentro de Marco con el pescador Nicola (James Franco), seduciendo a Marco con sus historias de posguerra tras su servicio militar como soldado estadounidense.

Años más tarde, el adolescente conocerá a Caia (Daisy Jacob) de 20 años, de quien se enamorará y que también le contará su doloroso pasado robado por las SS, lo que despierta "un feroz resentimiento por las SS en Marco" y razón por la que decidirá vengar su dolor.

Los espectadores, por tanto encontrarán una película "profundamente tierna y agridulce, que explora la cruda belleza y la tragedia del amor, la edad de la inocencia y las amargas realidades de la guerra".

