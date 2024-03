Jake Lloyd, el joven Anakin de Star Wars, en rehabilitación por un brote psicótico: Padece esquizofrenia paranoide y ha estado en la cárcel

Jake Lloyd es mundialmente conocido por haber interpretado de niño en el Episodio I de Star Wars, La Amenaza Fantasma, al mítico personaje Anakin Skywalker. Ahora, ese niño ya se ha convertido en un adulto de 35 años, aunque se ha unido a la lista de esos jóvenes que triunfaron en la gran pantalla de niños que, ahora, están completamente alejados del foco mediático.

En el año 2020 su familia contó que padecía una esquizofrenia paranoide y su madre, Lisa Lloyd, ha revelado recientemente en una entrevista con Scripps News que Jake se encuentra desde hace diez meses en pleno proceso de rehabilitación a causa de un duro brote psicótico. Todo como consecuencia de sus problemas de salud mental. Para poder entender cómo ha llegado a sufrir esto, Lisa se ha remontado a los inicios de todo cuando era un adolescente: "Jake empezó a tener algunos problemas en secundaria. Empezó a hablar de realidades. No sabía si estaba en esta realidad o en una realidad diferente. Realmente no sabía exactamente qué decir a eso". Un día, le preguntó si había acabado los deberes: "Y él dijo: Bueno, ni siquiera sé si necesito hacerlo. No sé en qué realidad estoy. Y yo dije: Bueno, hoy estás en mi realidad, así que tienes que hacer tus deberes".

George Lucas, Amanda Lucas, Jett Lucas and Jake Lloyd en la premiere de San Francisco de Star Wars: Episodio III en 2005 | Getty

Tras esto, se probaron diferentes medicamentos con él porque se creía que podía tener un trastorno bipolar. Se graduó y fue a Columbia, pero su estancia fue breve: "Faltó a muchas clases y me decía que la gente lo seguía". Él además le dijo a su madre que había visto personas con "ojos negros mirándolo en la calle" y que había tenido "conversaciones con el presentador del Daily Show Jon Stewart a través de la televisión". A esto, Lisa ha añadido: "No nos dijo que estaba escuchando voces en ese momento. Pero lo estaba".

Al dejar la universidad al acabo de semestre y medio le diagnosticaron la esquizofrenia paranoide: "Cuando finalmente se lo dijeron, lo sumió totalmente en una depresión aún peor. Fue realmente difícil". Una condición neurológica llamada anosognosia complicó los esfuerzos para tratar a Jake. Al parecer, esta afección hace que el paciente no sea consciente de sus síntomas o los niegue inconscientemente: "No pensó que necesitaba tomar medicamentos porque no estaba enfermo. No pensó que necesitase ir al terapeuta porque no tenía nada malo". La madre ha contado también que ciertos medicamentos acababan perdiendo efectividad y que Jake a veces los dejaba y optaba por automedicarse con drogas ilícitas.

Después ocurrió el famoso altercado en coche por el que acabó metido entre rejas: "Traté de llamarlo y no me hablaba. Simplemente se negó rotundamente. Estaba hablando con la gente de la cárcel tratando de explicarles que ya no tomaba sus medicamentos, pero no le daban su medicación". Ella pidió que le llevasen a un hospital, pero él estuvo un total de 10 meses en la cárcel: "Como madre, simplemente te arrancas el pelo porque tu hijo necesita ayuda. Sabes que está enfermo. Sabes que no mejorará a menos que reciba algún medicamento". Cuando salió de prisión fue a recibir tratamiento a California.

Esto se juntó con el fallecimiento de Madison, hermana de Jake en el año 2018, con tan solo 26 años. Fue por causas naturales, pero dejó a la familia destrozada y en especial a Jake porque tenían una relación muy especial: "Simplemente no podía soportarlo. No sabía cómo procesarlo. A veces simplemente empezaba a decir que realmente echaba de menos a Madison. Esa es la mayor conversación que hemos tenido sobre esto".

Es ya en 2023 cuando Jake sufre el brote psicótico mientras va en coche con su madre: "Dijo que quería apagar el coche. Y giró en medio de tres carriles y estábamos en el central. Hubo muchos gritos y chillidos. La policía llegó e hicieron preguntas a Jake. Él estaba hablando con ellos, pero nada de eso tenía sentido. Todo eran palabras sin sentido". Ese mismo día fue ingresado en un hospital y transferido a un programa para pacientes internados en un centro de rehabilitación de salud mental.

Natalie Portman, Liam Neeson, Ewan McGregor y Jake Lloyd en Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma | Cordon Press

Lleva 10 meses dentro de un programa de 18 meses. Lisa ha dicho que espera que sea un punto de inflexión significativo: "Le está yendo mucho mejor de lo que esperaba. Se está relacionando mejor con la gente y se está volviendo un poco más sociable, lo cual es agradable. Es como recuperar más del antiguo Jake, porque siempre ha sido muy sociable, hasta que se volvió esquizofrénico".

Por su cumpleaños, de hecho, ha contado que pudo salir al cine a ver Wonka: "A él realmente le encantó. Esa era una de las cosas que no podíamos hacer cuando no tomaba la medicación: ver películas. Simplemente no tenía la capacidad de atención para ello". Al parecer, él es admirador de las películas de Star Wars y se está viendo Ahsoka en Disney +: "Le encanta todo lo nuevo de Star Wars, La gente piensa que lo odia. A él le encanta".

Lisa también ha aprovechado para disipar los rumores sobre que algunas reacciones negativas sobre La Amenaza fantasma fueron lo que llevó a Jake a esto: "Habría sucedido de todos modos. Yo creo que fue genético. Y su psiquiatra también está de acuerdo en que Jake iba a volverse esquizofrénico. Todo el mundo le da mucha importancia a eso. Y es bastante molesto para mí porque Jake era un niño pequeño cuando eso salió, y realmente no sintió todo eso porque no lo dejé. La gente dice que renunció por Star Wars a la actuación. Nada que ver con eso. Tenía que ver con nuestra familia. Y estábamos pasando por un divorcio. Las cosas estaban inestables y un poco difíciles. Y Jake ya no parecía divertirse mucho haciendo audiciones".

Sobre todo lo relacionado con las películas de George Lucas ha dicho: "A Jake le encantaba grabar Star Wars. Se divirtió mucho. Me encantaría que se recuperara lo suficiente como para poder hacer algo, y estoy segura de que a él tal vez le gustaría. No puede ahora, pero nunca se sabe cuánto va a mejorar. Así que ya veremos. Estamos en un lugar mucho mejor. Y tenemos muchas cosas que esperar. Todos queremos a Jake y queremos estar cerca de él. Solo quiero que sea feliz".