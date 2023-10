Trágico éxito en la infancia: Famosos niños actores que tuvieron problemas con la fama

Ser el protagonista de una serie de televisión o de una película que arrase en taquilla cuando eres solo un niño puede parecer un sueño; te convierte en el chico popular del instituto y tu cuenta bancaria te permite comprarte todos los caprichos que quieras. Pero, como en casi todo en la vida, no es oro todo lo que reluce. La presión a la que se ven expuestos los niños, tanto por el ojo mediático y los fans como para las maratonianas sesiones de trabajo (afortunadamente cada vez más reguladas), pueden convertir ese sueño en una pesadilla.

A todos nos viene a la mente el caso de Macaulay Culkin y sus hermanos actores, así como de más de un caso de la cantera de Disney Channel que ha renegado de aquellos días. No son los únicos. ¿Recordáis a la tierna Matilda? Es uno de los ejemplos de actores infantiles que tuvieron problemas con la fama que recordamos hoy.

Mara Wilson

Mara Wilson | Sony Pictures

El rostro de Mara Wilson tiene, para muchos espectadores, otro nombre: Matilda. Ella fue quien encarnó a la niña prodigio de la mítica película de 1996, aunque antes ya la habíamos visto en Señora Doubtfire o Milagro en la ciudad. Pero, en realidad, no era una niña feliz. "Estaba muy deprimida y tenía ansiedad. Apenas recuerdo el estreno de Matilda. Tengo solo recuerdos vagos del estreno. Fue muy duro para mí. Creo que perdí la ilusión con la interpretación y con Hollywood, pero, a la vez, era en lo que me apoyaba", contó a NPR. Wilson estudió Artes en la universidad de Nueva York y se ha manifestado públicamente sobre las dificultades de ser actor infantil. Por ejemplo, salió a defender a Millie Bobbie Brown cuando, a sus trece años, la sexualizaban. También escribió un libro sobre sus experiencias. Y aunque ya no suele verse en pantalla (la última vez fue haciendo de camarera en Broad City), ha trabajado como actriz de doblaje en series como BoJack Horseman o Big Hero 6: La serie.

Mara Wilson | Getty Images

Anna Chlumsky

Imagen de 'Mi chica' y Anna Chlumsky en la actualidad | Columbia Pictures | Getty

Cuando la actriz Anna Chlumsky leyó un artículo en The New York Times titulado Las mentiras que Hollywood cuenta sobre las niñas pequeñas, firmado por Mara Wilson, se sintió identificada. Ella, a la que ya de adulta hemos visto en series como Veep o recientemente en Quién es Anna, saltó a la fama con la película Mi chica (y su secuela). "Tuve suerte de que no tuve grandes traumas en aquel momento. Soy la prueba de que el estrellato infantil funciona relativamente bien. Sin embargo, hasta que fui adulta no tuve sentido de la seguridad. Cuando era niña eso no existía, me sentía a la venta", dijo a Independent. Y añadía: "Cuando a los niños se les imponen presiones profesionales, financieras, adultas y públicas (a menudo sexualizadas), no solo se les abre a un mundo que los está mercantilizando y cosificando, también se retrasa su capacidad de desarrollarse".

Jake Lloyd

El joven Anakin Skywalker | Lucasfilm

La amenaza fantasma se recibió con fuertes reacciones por parte de los fans de Star Wars; había muchas ganas de ver algo nuevo de la franquicia, pero también muchos recelos y opiniones negativas. Jar Jar Binks se llevó mucho odio, pero afortunadamente era un bichejo hecho con CGI que no tiene sentimientos que herir. No así con Jake Lloyd, el muchacho encargado de dar vida al pequeño Anakin Skywalker. A la parte más aborrecible del fandom, se le unió la presión mediática (en unas declaraciones recordó que llegó a hacer hasta 60 entrevistas al día siendo un niño) y el bullying, que le persiguió hasta la universidad. Lloyd dejó la actuación y en los últimos años ha tenido algunos problemas con la policía y, finalmente, en 2020 su familia emitió un comunicado explicando que padece esquizofrenia paranoide.

Christina Ricci

Christina Ricci | Getty

Quien sí se ha reconciliado con la interpretación ha sido Christina Ricci, aquella niña de ojos grandes que fue inmensamente famosa en los noventa con Mi madre es una sirena y Casper, pero, sobre todo, interpretando a Miércoles en La familia Addams. En una entrevista a IndieWire aseguró haberse sentido explotada de pequeña y haber sufrido especialmente con todo lo relacionado con los medios y la exposición: "Cuando era niña lo pasé mal con la fama, cuando me entrevistaban y me preguntaban sobre mi vida... Ningún niño debería estar parado delante de adultos que lo critiquen, cuestionen, le pregunten u opinen sobre él. Esa es la razón por la que no subimos fotos de los niños a internet. Es lo mismo". Tras un tiempo fuera de foco, la hemos visto con un pequeño papel en la nueva Miércoles y protagoniza una de las series del momento, Yellowjackets.

Charlie Korsmo

Escena de Hook | Amblin Entertainment

¿Recordáis aquella película de Spielberg en la que Robin Williams interpretaba a un Peter Pan adulto que se había marchado del País de Nunca Jamás? Era Hook, en efecto. Y ahí se hizo famoso Charlie Korsmo, encarnando al hijo de Peter, aunque llevaba ya unos cuantos papeles en Hollywood a sus espaldas como Dick Tracy o Los hombres no abandonan. El chico, natural de Dakota del Norte, se había enamorado de la profesión en un viaje familiar a Los Ángeles, donde asistió con su familia a un rodaje de Punky Brewster y quiso también ser actor. Lo consiguió, aunque después de aquel rol estelar tomó la decisión de abandonar. Retomó los estudios, que había abandonado al ser un niño actor, y se graduó como físico. Años después, cambió de profesión y se hizo abogado, siendo ahora profesor de Derecho en la universidad de Cleveland.

Michael Oliver

Si decimos Michael Oliver, probablemente no te venga nada a la cabeza. Pero si decimos Este chico es un demonio, sabes de quién hablamos. El adorable chiquillo dio vida a Junior Healy en dos entregas y luego hizo un par de películas más, para después dejar la interpretación. En un artículo de la revista People, con motivo del aniversario de la peli que le dio la fama, aclaró: "Después de haber sido el centro de atención de pequeño, aprecio un poco de paz y de tranquilidad. De hecho, soy muy feliz con mi vida tal y como estoy. Tengo un buen trabajo, una novia guapa, tres gatos y un hámster. Es una vida agradable y tranquila, me gusta".