Jada Pinkett se pronuncia tras el arresto del sospechoso de asesinar a Tupac, su gran amistad antes de conocer a Will Smith

En 1994, Jada Pinkett y Will Smith se conocieron en un casting fallido de la actriz para El Príncipe de Bel-Air, aunque el protagonista, que en ese momento estaba casado, se enamoró de ella. Tres años más tarde, se casaron en una boda a la que la intérprete acudió llorando, como años más tarde confesaría.

Un año antes, en 1996, Jada recibió un duro mazazo: la muerte de su gran amigo, el rapero Tupac Shakur. Ambos se conocieron en su época de secundaria en la década de los 80, siendo compañeros en la Escuela de Artes de Baltimore y pronto entablaron una profunda relación hasta su asesinato, provocando un gran impacto emocional en ella del que aprendió una importante lección.

Son muchos los que les han querido vincular románticamente, pero Jada siempre ha desmentido dichos rumores. Como dijo en Sway's Universe, su relación "era de supervivencia, de apoyarnos mutuamente de una manera que solo nosotros podíamos".

"Siento que me abandonó, aunque no sea cierto y parezca egoísta esta forma de pensar. Siempre pensé que iba a estar conmigo mucho tiempo", lamentó. 27 años después de su muerte frente a la famosa Strip de Las Vegas, de la que mucho se ha teorizado, siendo uno de los asesinatos sin resolver más famosos de Estados Unidos, el caso podría estar más cerca de esclarecerse tras el arresto del que ahora es el principal sospechoso, Duane Keffe D Davis, de 60 años.

El autor de Hit 'Em Up fue asesinado al recibir varios impactos de bala desde un vehículo después de salir del hotel MGM. Ahora, su gran amiga parece haber encontrado un rayo de luz, pues Jada ha confesado en más de una ocasión que aún hoy sigue "enfadada" por el suceso.

Imagen de archivo del rapero estadounidense Tupac Shakur. | Europa Press / Columbia Pictures

La intérprete reaccionó así a la noticia a través de su cuenta de Instagram: "Ahora espero que podamos obtener algunas respuestas y obtener alguna conclusión. RIP Pac".

Es evidente que en la memoria de Jada Pinkett sigue presente Tupac, como mostró con el poema inédito que le dedicó el cantante antes de morir. Una relación que no le gustaba nada a Will Smith, según aseguró en su biografía: "Odiaba no ser lo que él era en el mundo y sufría celos: quería que Jada me mirar así (…) La forma en que Jada quería a Tupac me hizo incapaz de ser su amigo. Yo era muy inmaduro".

Will Smith y Jada Pinkett siguen juntos a pesar de todas las polémicas que han protagonizado en los últimos años, de las que hablará en sus memorias, como te contamos arriba, entre las que destacan la bofetada a Chris Rock, sus infidelidades o hasta acusaciones de pertenecer a la Cienciología.