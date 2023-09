Chris Rock tuvo que ir a terapia con sus hijas por la "humillación" de la bofetada de Will Smith

La gala de los Oscar 2022 se convirtió en una de las más recordadas a causa del bofetón de Will Smith a Chris Rock después de que el actor de Niños Grandes realizara una serie de desafortunados comentarios sobre la alopecia que sufre Jada Pinkett Smith.

Un año y medio después del incidente, la actriz, cómica y amiga cercana de Rock, Leslie Jones, ha desvelado durante una entrevista con People que la bofetada resultó tan "humillante" para el actor, que tuvo que acudir a terapia junto a sus hijas, Lola, de 21 años, y Zahra, de 19 años.

"Esa mierda fue humillante. Realmente le afectó. La gente necesita entender que sus hijas, sus padres, vieron eso", ha confesado Jones. "Tuvo que ir a terapia con sus hijas".

A pesar de que Jones no estuvo presente en la ceremonia de los Oscar cuando ocurrió dicha polémica, ha admitido que se enfadó mucho y llegó a pensar en "subirme al coche y plantarme allí". "Estaba jodidamente enfadada en muchos niveles", ha confesado. "Durante mucho tiempo estuve enfadada. Chris Rock solo hizo una puta broma. Conozco a Will también... Pensé, 'podías haber manejado esa mierda después. Estos son los Oscar. El mundo entero está mirando'".

Tras la gala, Jones ha revelado que le preguntó a su amigo: "Chris, cuando Will se levantó, ¿por qué no corriste? [...] "Yo habría estado corriendo por ese escenario como: 'Will, cálmate. ¡Jada, controla a tu hombre!'", ha admitido Jones.

Después del polémico suceso y la conmoción de los asistentes y espectadores de la ceremonia, Smith recibió el premio a Mejor Actor por su papel protagonista en King Richard. Jones ha confesado que durante su discurso, Smith "todavía podría haberlo arreglado" y haber dicho, 'No debería haber hecho eso. Sacad a Chris. No puedo aceptar el Oscar ahora mismo porque eso estuvo jodidamente mal'".

Sin duda, parece que Jones aboga por dar la cara y afrontar las situaciones públicamente, algo por lo que el propio Rock también apostó. Un año después de lo sucedido, el actor recordó el incidente durante el especial Selective Outrage que se estrenó en Netflix este marzo, lo que provocó el enfado de muchos seguidores de los actores.

"Todo el mundo se enfadó porque él hizo un especial. Eso es lo que hacen los comediantes", ha insistido Jones. "En lugar de volvernos locos, vamos a hablar de ello en el puto escenario. Gracias a Dios tenemos el escenario".