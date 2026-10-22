Jaafar Jackson habla sobre eliminar las acusaciones de abusos sexuales contra su tío Michael Jackson en su biopic

En abril se estrenaba Michael, el biopic sobre Michael Jackson que estaba protagonizado por el sobrino del artista Jaafar Jackson. La película fue todo un éxito de taquilla alzándose como la primera película biográfica de la historia en superar los mil millones de dólares a nivel mundial y el mayor éxito de taquilla de Lionsgate.

Pero el tercer acto de la película tuvo que ser eliminado antes de su estreno, justo el momento en el que se abordaba la primera demanda de abuso sexual infantil a la que se enfrentó Michael Jackson a principios de los 90. Aquí puedes ver todas las acusaciones a las que se enfrentó el Rey del pop.

Ahora, Jaafar ha halado para el podcast Variety Awards Circuit sobre cómo fue que desapareciera esa parte de la cinta, aunque ya la habían grabado: "Fue un rodaje enorme. He oído muchas historias de otros actores sobre la cantidad de material que se graba en un proyecto y que no llega a la versión final. En la sala de edición, revisas las escenas buscando interpretaciones o tomas específicas, y las cosas cambian constantemente".

Jaafar Jackson como Michael Jackson en su biopic | Cordon Press

"Así que, desde el principio, sabía que no todo lo que grabamos aparecería en la versión final. Pero para mí, fue la experiencia más gratificante, porque incluso el material que no se utilizó, la experiencia que obtuve de él, me convirtió en un mejor actor. Creo que eso sucederá muchas veces más con otros proyectos. Desearías que cierta interpretación estuviera ahí y no lo está. Es algo con lo que hay que lidiar al hacer una película", explica.

A pesar de que no vimos esos complicados momentos en la vida de Michael Jackson se espera que en la segunda parte si se aborden, ya que fue algo que definió la vida del cantante en las últimas décadas de su vida.

Respecto a cuándo empezará el rodaje, si en 2027 o 2028, no está claro: "No puedo decir nada sobre la segunda parte, porque no lo sé. No depende de mí. Mi trabajo es prepararme y ofrecer la mejor actuación posible. Pero para conocer a Michael, todo empieza con la música", dice Jaafar Jackson.

"No me han dicho nada concreto, pero sea cual sea la decisión, estoy más que listo para retomarlo y me entusiasma ver qué sucede. Todavía no me han dado una fecha ni nada definitivo. En cuanto a mi agenda, está libre".