Olivier Martinez abandona furioso el juicio contra Halle Berry sobre la orden de alejamiento por violencia doméstica a su hijo

El proceso legal entre la actriz Halle Berry y su exmarido, el actor Olivier Martinez, sigue generando altas tensiones en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles.

Y es que, según informa Page Six en exclusiva, durante la última jornada del 20 de octubre (audiencia a puerta cerrada por la orden de alejamiento por violencia doméstica) Martinez abandonó precipitadamente la sala con aspecto alterado y profundamente angustiado, acompañado por su representante legal, Patrick Baghdaserians.

En los pasillos de la sede judicial, el intérprete fue escuchado diciendo palabrotas durante una acalorada discusión con su abogado sobre el desarrollo de las declaraciones, dirigiéndose ambos hacia los servicios para regresar al tribunal aproximadamente cinco minutos después.

La jornada contaba con la intervención programada de Jon Hay, un miembro del personal de la escuela a la que acude Maceo, el hijo de 13 años que la expareja tiene en común. De acuerdo con la documentación judicial reciente del caso, Jon Hay ya había manifestado previamente su preocupación en el centro escolar por la conducta del menor.

Paralelamente, Berry ocupó el estrado durante la sesión, estando previsto que Martinez prestara testimonio en las horas siguientes. El juez encargado del proceso ratificó su decisión de mantener el tribunal cerrado al público para cualquier testimonio que concierna directamente al menor.

Este altercado se suma al clima tenso que la expareja ha mantenido en todas sus apariciones judiciales, donde el pasado 19 de octubre volvieron a cruzarse miradas desafiantes.

Mientras que Maceo ya prestó declaración en persona durante casi cuatro horas en el arranque de la vista, se espera que en unos días, antes del 25 de octubre, testifique Nahla Aubry de 18 años, hija que la estrella de Catwoman tuvo con el modelo Gabriel Aubry, de 50 años.

La joven ya había salido públicamente en defensa de la actriz, manifestando formalmente mediante un escrito remitido al juzgado que "nunca había visto a mi madre golpear, abofetear, estrangular, agarrar o abusar físicamente de Maceo de ninguna manera".