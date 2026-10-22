Rauw Alejandro se pasa al cine: junto a Tom Hanks en la película de béisbol The Comebacker

The Comebacker, película ambientada en el mundo del béisbol que contará con Tom Hanks como protagonista, ha ampliado su reparto fichando a Rauw Alejandro, Indiana Affleck y Lily Santiago. Los tres se unirán así a un elenco estelar en el que figuran actores de la talla de Amy Madigan, Sterling K. Brown y Callum Turner.

Según informa Deadline, los tres ya han oficializado su adhesión al proyecto, que tiene previsto su estreno el 30 de julio de 2027. La dirección del filme corre a cargo de Marielle Heller, que ya trabajó junto a Hanks en la película de 2019 Un amigo extraordinario. Ambos ejercen además como productores en la película.

The Comebacker supondrá el debut cinematográfico de Alejandro, cantante de temas como Todo de Ti o Tattoo. Su álbum más reciente se titula Cosa Nuestra: Capítulo 0 y, a lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas como Shakira, Nicky Jam o Rosalía, con quien lanzó conjuntamente el disco RR.

Indiana Affleck, sobrina de Ben Affleck e hija de Casey Affleck, ha aparecido en cintas como What Comes Around o Company, estrenada el pasado mes de septiembre en el Festival de Cine de Venecia y dirigida por su padre. Por su parte, Santiago trabajó en Indomable, la serie más vista de Netflix de 2025, y tiene pendiente el estreno de Ally Clark, película en la que compartirá reparto con Viola Davis.

¿De qué trata The Comebacker?

Con un guion escrito por la propia Heller, The Comebacker está basada en un relato homónimo de Dave Eggers cuya trama sigue a sigue a Lionel, un periodista deportivo en horas bajas que cubre la actualidad de los San Francisco Giants. Su rutina se ve alterada por la llegada de Nathan Couture, un lanzador ascendido desde las ligas menores cuya singular manera de entender el béisbol devuelve al reportero su pasión por el oficio.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo Variety informaba de que Bad Bunny y Colman Domingo se encontraban negociando su adhesión al proyecto. Sin embargo, su participación no se ha confirmado por el momento y la información de Deadline no menciona cómo han avanzado las negociaciones.