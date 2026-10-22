La hermana de Matthew Perry desvela el desgarrador trasfondo detrás de la boda de Chandler y Monica en Friends: "Era lo que deseaba"

La hermana del actor Matthew Perry ha compartido el doloroso trasfondo emocional que vivió su familia durante la emisión del famoso episodio de Friends en el que su personaje de Chandler Bing se casa con Monica Geller (Courteney Cox) al final de la séptima temporada en 2001.

Matthew Perry, que libró una batalla intermitente contra las adicciones a lo largo de toda su vida, falleció en octubre de 2023 a los 54 años sin haber llegado a casarse ni a tener hijos.

"Cuando vimos esa boda, todos supimos que eso era lo que él deseaba en la vida. Quería una pareja y quería tener hijos", reveló su hermana Mia Perry Bowick en una entrevista concedida a la revista People, añadiendo sobre la incertidumbre de aquellos años: "Todos sabíamos lo grave que era su trastorno, así que existía la sensación de: '¿Quién sabe qué va a pasar?'".

Boda de Chandler y Monica en Friends | Cordon Press

Las declaraciones de su hermana coinciden con lo que el propio intérprete expuso en sus memorias de 2022, tituladas Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

En el libro, el actor revelaba que inmediatamente después de concluir el rodaje de la escena de la boda, fue trasladado directamente de vuelta al centro de rehabilitación en una camioneta conducida por un técnico sobrio.

Asimismo, detallaba cómo su apariencia física reflejaba el punto exacto de su enfermedad: "Cuando tengo sobrepeso, recurro al alcohol; cuando estoy delgado, a las pastillas. Cuando tengo perilla, tomo muchas pastillas", llegando a confesar que hacia el final de la tercera temporada intentaba consumir 55 pastillas de Vicodin al día para evitar ponerse "muy enfermo".

Joey en la boda de Chandler y Monica en Friends | Gtres

En noviembre de 2020, el actor anunció su compromiso con la representante literaria Molly Hurwitz, aunque la pareja se separó seis meses después. Sin embargo, en su autobiografía admitió que se encontraba "completamente drogado" cuando le pidió matrimonio a Hurwitz y que solo fue consciente de estar comprometido tiempo después.

Estas confesiones inéditas ven la luz antes del próximo documental de Netflix, The One About Matthew Perry, que se estrenará el 27 de octubre en honor al tercer aniversario de su muerte.

La miniserie de tres episodios cuenta con los testimonios de Mia Perry Bowick y de amigos cercanos del actor, quien fue hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en California el 28 de octubre de 2023 debido a los efectos agudos de la ketamina, sumados al ahogamiento, una enfermedad coronaria y la presencia de buprenorfina en su organismo.