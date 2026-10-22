Kylie Jenner estaría presionando a Timothée Chalamet para casarse: "Le preocupa que Kendall se comprometa antes que ella"

Kendall Jenner y Jacob Elordi | Gtres

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet se encuentra en un punto de inflexión marcado por los diferentes ritmos en sus planes de futuro.

Y es que tras tres años de romance, iniciado en abril de 2023, la fundadora de Kylie Cosmetics está ansiosa por dar el paso hacia el matrimonio con el nominado al Oscar, aunque el actor no comparte de momento la misma urgencia.

"Kylie está lista para comprometerse y le ha dejado muy claro a Timothée que ve el matrimonio en su futuro", ha revelado en exclusiva una fuente cercana a Page Six, aclarando: "No le está dando ultimátums ni exigiendo un anillo, pero sin duda le está dejando claros sus sentimientos y espera que él se dé cuenta cuanto antes. Esto está ejerciendo cierta presión sobre Timothée para que dé el siguiente paso".

Sin embargo, el protagonista de Wonka no se encuentra en la misma página: "Timothée quiere mucho a Kylie y está muy comprometido con su relación, pero simplemente aún no está preparado", asegurando que "existe la sensación de que si propusiera matrimonio pronto, sería más por la presión que siente que porque esté realmente preparado."

A esta diferencia de tiempos se le suma el nerviosismo de la empresaria al ver cómo el romance de su hermana mayor, la supermodelo Kendall Jenner, con el actor Jacob Elordi avanza a pasos agigantados.

Kylie lidia con "ciertos celos y frustración" ante la idea de que su hermana llegue antes al altar pese a llevar menos tiempo de relación: "Lo que realmente le preocupa a Kylie es la posibilidad de que Kendall se comprometa antes que ella, a pesar de que su relación es mucho más reciente", revelaba la fuente a Page Six .

El entorno de ambas parejas percibe un claro contraste, ya que mientras la estrella de Euphoria "está completamente entregada a Kendall", la dinámica de Kylie y Chalamet es "más divertida y despreocupada".

Pese a sus reticencias actuales, Chalamet no ha ocultado que el matrimonio entra en sus planes a largo plazo. El pasado mes de febrero, durante la promoción en Londres de la película Marty Supreme, el actor bromeó al ser preguntado sobre el tema respondiendo que era un asunto personal que le traería "problemas", para terminar contestando con un rotundo "Sí. Sí".

Timothée Chalamet y Kylie Jenner en la alfombra roja de los Premios David di Donatello en Roma | Cordon Press

No obstante, el actor ha impuesto estrictos límites sobre la sobreexposición mediática y la intromisión de la familia Kardashian en su vida privada, descartando de pleno participar en el reality show The Kardashians: "Participar en realities es un rotundo no para él. Cree que está por encima de eso. Si Kylie quiere estar con él, tendrá que ser bajo sus condiciones, y eso significa muy poca relación con su familia", confirmaban unas fuentes a RadarOline.com.

Por su parte, el entorno de la empresaria decía: "Está más que dispuesto a utilizar esta relación para obtener publicidad cuando le conviene".

Por el momento, la ampliación de la familia tampoco es una urgencia para la estrella del reality, madre de dos hijos con Travis Scott.

Aún así, no cierra las puertas a tener más hijos en el futuro, según aclaró previamente en la revista Vanity Fair: "En los últimos años de mis veinte, quiero centrarme solo en mí, en mis negocios, en mi trabajo, en viajar con mis hijos, en disfrutar de ellos. Y después, sí que quiero tener más hijos".