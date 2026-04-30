Todas las acusaciones a Michael Jackson por abuso sexual infantil a través de los años

La película biográfica sobre el Rey del Pop, Michael Jackson, se ha posicionado ya como el mejor estreno de un biopic en la historia, logrando cifras récord pese a recibir una fría acogida por parte de la crítica especializada.

Sin embargo el gran debate no está en los números, sino en el contenido de la misma, pues este biopic finaliza su narrativa abruptamente en 1988. La película deja fuera, por tanto, las dos décadas más convulsas de su vida y cualquier mención a las acusaciones de abuso sexual infantil.

Michael Jackson y Macaulay Culkin en 1991 fotografiados con Mickey Mouse | Gtres

Esta omisión no fue casual, sino fruto de una compleja situación legal. Se ha desvelado que una cláusula en el acuerdo con Jordan Chandler impidió representar su caso en pantalla, lo que obligó a los cineastas a eliminar escenas del rancho Neverland que ya estaban planificadas.

Parte que ha quedado relegada en la película a pesar de ser donde Jackson construyó su propio parque de atracciones y zoo privado, un santuario que el artista abandonó para siempre tras ser absuelto en su último juicio penal.

Jordan Chandler fue el primer caso que salió a la luz después de que el padre del niño de 13 años denunciara a Michael Jackson en 1993. Jordan contó a su psiquiatra que Michael Jackson había abusado de él.

Pero el caso se cerró tras llegar a un acuerdo donde la familia recibió 23 millones de dólares.

Neverland fue el epicentro de las investigaciones policiales que tuvieron lugar entre 2003 y 2005. Después de que en 2002 el artista apareciera en el documental Living with Michael Jackson en el que dijo que era "precioso" haber compartido su cama con niños.

Tras esto lo acusaron de 7 cargos de abuso sexual infantil y 2 cargos de administración de una sustancia intoxicante con el propósito de cometer un delito grave. Jackson fue absuelto el 13 de junio de 2005.

Después llegaron los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, conocidos a través deel documental Leaving Neverland en 2019.

Safechuck conoció a Michael Jackson después de rodar un anuncio de Pepsi en 1986. James afirmó que Jackson abusó de él y que llegaron a celebrar un boda secreta.

Mientras que Wade Robson lo conoció siendo un niño tras ganar un concurso de baile con solo 5 años. Su relación duró mucho en el tiempo, estaban muy unidos e incluso llegó a declarar a su favor en el juicio de 2005.

Pero 10 años después se retractaría de sus palabras demandando por haber sufrido abusos sexuales a MJJ Productions y MJJ Ventures. En 2015 James Safechuck también presentó su demanda.

Ahora, se ha sumado un nuevo frente judicial. Los herederos del cantante se enfrentan a una demanda de cuatro hermanos de la familia Cascio que afirman haber sido manipulados para ocultar supuestos abusos cometidos durante más de una década.

Aunque los Cascio defendieron públicamente a Jackson en el pasado, la defensa de la familia alega que "los años de lavado de cerebro de Jackson impidieron que los demandantes buscaran ayuda cuando él estaba vivo y durante años después, o incluso que comprendieran el comportamiento despreciable que sufrieron".

El vacío narrativo de la película podría llenarse en el futuro, ya que los rumores sobre una posible secuela cobran fuerza. El propio protagonista y sobrino de Michael Jackson, Jaafar Jackson, ha confirmado que una segunda parte se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, lo que permitiría explorar la batalla judicial de 2005 y los últimos años de vida del cantante.

Jafaar Jackson en el biopic de Michael Jackson | Reuters

Mientras tanto el público sigue acudiendo en masa a los cines, demostrando que, a pesar de las graves acusaciones el magnetismo del rey del pop permanece inalterable 17 años después de su fallecimiento.