La inusual foto de Sandra Bullock con sus dos hijos junto a un importante mensaje

Sandra Bullock tiene dos hijos, aunque poco se sabe sobre su vida privada ya que la actriz siempre ha guardado esta parte de forma muy reservada.

Pero, ahora, desde que se ha abierto cuenta en Instagram está mostrando pequeñas pinceladas de su intimidad. Así, coincidiendo con el Día de la Madre en Estados Unidos, Sandra ha compartido un bonito mensaje junto a 3 fotos de archivo.

La primera junto a su abuela, la segunda cuando era pequeña con su madre Helga Mathilde, y su hermana, Gesine Bullock-Prado y la tercera con sus dos hijos: "A todas las mamás. Sin importar cómo llegaron a serlo ¡Feliz Día de la Madre! Todas estamos unidas por este honor único en la vida. Mamá y Omi, gracias por enseñarme. Las extrañamos. Perdón por haber sido tan traviesa".

Bullock se convirtió en madre de su primer hijo, Louis, tras adoptarlo con 3 años en 2010. Después adoptó a Laia en 2015 cuando tenía unos dos años.

La actriz decidió retirarse de la interpretación durante un tiempo para centrarse en la educación de sus hijosdespués de la muerte de su novio en Bryan Randall en 2023.

Aunque, volvió en el verano de 2025 para el rodaje de Prácticamente Magia 2, la segunda parte de la película de 1998 que protagoniza junto a Nicole Kidman.