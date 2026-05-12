Hollywood está robando su nueva generación de estrellas de la TV: de Lola Tung y Hudson Williams a Joseph Zada

Hollywood ya no crea estrellas desde cero: ahora las ficha directamente de la televisión. Lo que antes era un salto complicado, hoy depende casi por completo del respaldo del público en plataformas. Series como Normal People, Euphoria o Los Bridgerton han servido de trampolín para nombres como Paul Mescal, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Zendaya o Jonathan Bailey, marcando el camino del nuevo star system.

La siguiente generación ya está en marcha. Joseph Zada dará el salto a gran escala con Juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, acompañado por Whitney Peak, mientras que Milly Alcock pasa de La casa del dragón a convertirse en Supergirl. También destacan Kit Connor, que ha evolucionado de fenómeno fan con Heartstopper a actor de prestigio, Lola Tung tras El verano en que me enamoré, o Hudson Williams, que ya ha debutado en cine junto a Dylan O'Brien.

A ellos se suman nombres como Sadie Sink, Paul Anthony Kelly o Sarah Pidgeon, todos impulsados por el fenómeno fan de sus series. Porque ahora, cuando una ficción logra que el público se obsesione con un actor, Hollywood hace el resto. ¡Más detalles en el vídeo!