Sasha y Tristan, los hijos de Elsa Pataky y Chris Hemsworth, debutan como actores junto a su madre: "Es una sorpresa"

La familia Hemsworth-Pataky sigue expandiendo su presencia en la industria de la gran pantalla. Sasha y Tristan, los gemelos de 12 años de la pareja, han hecho su esperado debut como actores en El Homenaje, la nueva serie de televisión protagonizada y producida por Elsa Pataky.

En esta producción, que ya se puede disfrutar en SkyShowtime, los pequeños interpretan precisamente a los hijos del personaje de Elsa, un papel que les ha permitido estrenarse con diálogos por primera vez en un entorno muy familiar.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth con sus hijos Tristan y Sasha | Cordon Press

El debut de los gemelos no fue algo planeado con antelación, sino una solución de "último minuto" durante el rodaje. Según ha revelado la actriz española, la necesidad de rodar unas escenas en Australia para evitar trasladar a todo el equipo a España la llevó a tomar una decisión drástica: "Conseguiré a mi marido, a mis hijos y a mi hermano para que se encargue de la cámara", explicó Elsa.

"Lo grabamos de forma muy sencilla, con una sola cámara. Por supuesto, Chris estaba allí, y fue cerca de mi casa. Es una pequeña sorpresa. Y es totalmente inesperado", dice Elsa a The Hollywood Reporter.

Esta faceta artística de los pequeños no sorprende, ya que uno de los hijos de Elsa Pataky y Chris Hemsworth ya sorprendió hace tiempo hablando un perfecto español en sus redes sociales, demostrando que llevan el talento en los genes.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky con sus hijos Tristan y Sasha en la premiere de Furiosa: De la saga Mad Max | Cordon Press

La conexión de los gemelos con su padre, Chris Hemsworth, va mucho más allá del parecido físico. Fuentes cercanas a la familia aseguran que Sasha y Tristan son auténticos "miniclones" del intérprete de Thor, con quien comparten no solo la pasión por el surf y el gimnasio, sino incluso los mismos hábitos alimenticios.

Esta disciplina es parte del estilo de vida que la pareja ha inculcado a sus tres hijos desde que decidieron mudarse a Byron Bay, ya que Chris Hemsworth y Elsa Pataky siempre han compartido que apuestan por una crianza al aire libre, lejos de la presión de los paparazzi y el bullicio de Hollywood.

A pesar de seguir los pasos de su padre, Elsa intenta que sus raíces españolas estén muy presentes en el día a día, aunque no siempre sea fácil.

Con este primer trabajo en televisión, Sasha y Tristan dan el primer paso para convertirse en los nuevos "herederos" de la industria, demostrando que se sienten muy cómodos delante de las cámaras.