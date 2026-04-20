Sandra Bullock explica por qué se ha abierto Instagram a los 61 años y su miedo a "meter la pata": "No haré tutoriales de maquillaje"

Sandra Bullock ha vuelto a aparecer en público tras tomarse un tiempo de descansodespués de la muerte de su novio en agosto de 2023.

Ya volvió al trabajo para rodar la secuela de Prácticamente Magia y, ahora, está promocionando la cinta. Así, ya la vimos junto a Nicole Kidman en la CinemaCon de Las Vegas y, ahora, ha asistido al evento Changemakers 2026 de CNBC en Nueva York.

En medio de este regreso, Sandra ha sorprendido a sus fans abriéndose una cuenta de Instagram. Y, sobre esta decisión estuvo hablando a Julia Boorstin de CNBC y Pamela Abdy, codirectora ejecutiva y copresidenta de Warner Bros. Motion Picture Group.

"No me parecía algo que fuera para mí", explica sobre el motivo por el que no tenía redes sociales hasta ahora. "Tengo dos hijos y pensé: Tengo que encontrar mi camino. Así que había estado en las redes sociales, pero discretamente, solo para informarme y comprar".

Pero fue Aby quien le sugirió que se uniera Instagram para la promoción de Prácticamente Magia 2: "No soy espontánea. Necesito un plan. Necesito pensarlo. ¿Cómo afecta eso a mi contribución? ¿Hasta qué punto puedo meter la pata? Eso llegará, y simplemente voy a afrontarlo".

"Está bien, hablen conmigo, díganme qué ven, porque si necesito poder hacer el ridículo y divertirme, no haré selfies ni tutoriales de maquillaje", dice bromeando.

"Estoy emocionada por ver cómo puedo contribuir. Y si funciona después de que termine la película, tal vez lance una línea de maquillaje", explica siempre con su gran sentido del humor.

Prácticamente Magia 2 está previsto que se estrene el 18 de septiembre, la película que trae de regreso a las hermanas Owens 28 años después.