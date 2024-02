Margot Robbie confiesa la brutal crisis que sufrió antes de rodar Barbie: "Era puro pánico"

Margot Robbie ha batido todos los récords con Barbie y ha hecho que la película dirigida por Greta Gerwig se haya convertido en todo un fenómeno social y de masas.

Aunque la cinta no haya obtenido el reconocimiento que muchos esperaban en la temporada de premios, sobre todo al quedarse fuera Margot y Greta de la nominación a los Oscar. Los resultados de la película no han podido ser mejores.

Pero para llegar a que todo esto haya sido una realidad Margot Robbie lleva años luchandopara que se pudiera llevar a cabo. Ahora, en una entrevista a Los Angeles Times la actriz ha confesado que sufrió un enorme crisis antes de rodar la película.

Ryan Gosling, Greta Gerwig y Margot Robbie atendiendo a la prensa en el junket de Barbie en Los Angeles | Getty

"Fui a la casa de Greta y tuve esa crisis. Pasé años tratando de hacer que esta película funcionara. Y de repente íbamos a filmarla. Yo estaba como, Dios mío, No sé cómo hacer esto. Sucede antes de cada película que he hecho".

"Unas semanas después, tengo una crisis en la que pienso: ¿Qué estoy haciendo? No sé cómo actuar. De repente, todo el mundo se dará cuenta de que no puedo hacer nada de esto, y eso va a ocurrir, va a ser terrible. Y luego era puro pánico", explica sobre las sensaciones que empezó a tener.

Para asegurar que el "pánico era palpable y debilitante": "'No sé cómo aplicar ninguna de estas investigaciones que he hecho, y he hecho todas las cosas, y todavía no sé quién es ella".

Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken | Cordon Press

No es la primera vez que Margot Robbie habla sobre este tipo de sensaciones. Años atrás explicó a Vogue que había llegado a sentir el síndrome del impostor.

"Después de 10 años de ir a eventos de alfombra roja, y seguramente durante los primeros dos años, tenía el síndrome del impostor mayor, donde cada vez que iba, pensaba: No puedo creer que me hayan dejado entrar... Alguien se dará cuenta de que no pertenezco aquí y me echarán de Hollywood", explicaba entonces.