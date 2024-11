Hugh Grant señala lo que le atormenta de su "despreciable" personaje en Notting Hill: "No tiene cojones"

Hugh Grant ha superado esos años oscuros en los que Hollywood le dio la espalda en un momento de crisis profesional.

A pesar de que sus últimos proyectos han estado plagados de thrillers, con Guy Ritchie, de películas de fantasía, como Wonka o Dragones y mazmorras, e incluso de terror, con Heretic, los fans siguen recordando al actor por sus papeles en comedias románticas.

Precisamente, uno de sus papeles más destacados fue en Notting Hill, donde da vida a WilliamThacker, el anónimo propietario de una pequeña librería londinense que se enamora de la estrella Anna Scott (Julia Roberts).

Julia Roberts y Hugh Grant en 'Notting Hill' | Universal Pictures

Sin embargo, Grant ha asegurado que aquel personaje solo le ha causado problemas. "Cada vez que estoy cambiando de canal en casa después de unas copas y surge este tema, simplemente pienso: ¿Por qué mi personaje no tiene cojones?", comentó a Vanity Fair.

"Hay una escena en esta película en la que ella está en mi casa y los paparazzi llegan a la puerta y tocan el timbre, y creo que la dejo pasar y abrir la puerta. Eso es horrible", comentó sobre la escena en la que la deja marcharse.

"Nunca he tenido una novia, o de hecho ahora mi esposa, que no me haya dicho: '¿Por qué demonios no la detuviste? ¿Qué te pasa?'", recordó Grant. "Y realmente no tengo una respuesta para eso; así es como está escrito. Y creo que él es despreciable, realmente", aseguró.

Julia Roberts y Hugh Grant en 'Notting Hill' | Universal Pictures

Lo cierto es que, desde la cinta ¿Cómo se escribe amor?, de 2014, el intérprete no ha vuelto a adentrarse en este género de las comedias románticas.

Aunque en 2025 volverá a interpretar a Daniel Cleaver en Bridget Jones: Loca por él, junto a Renée Zellweger.