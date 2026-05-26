El tenso encontronazo de Russell Crowe con varios fans: "No me puto empujéis"

Russell Crowe, el actor de 62 años, se ha convertido en el centro de todas las miradas tras protagonizar un tenso y aplaudido encuentro con una multitud de cazadores de autógrafos que le esperaban a las puertas de su hotel en París.

Lejos de amedrentarse ante la presión de la gente, la estrella de Gladiator decidió frenar los pies a los presentes de una manera muy contundente, imponiendo una serie de estrictas reglas antes de firmar los autógrafos.

El momento, que ha sido captado en vídeo y no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales, muestra al actor encarándose directamente con el grupo de fans de forma tajante. "¿Me estáis escuchando? Quedaos donde estáis, no me empujéis. Yo iré a vosotros. Dejad espacio a todos", les advirtió seriamente ante los empujones de la masa.

Acto seguido, y para dejar claro que no iba a pasar ni una sola falta de respeto, Crowe lanzó un último y fulminante aviso: "En cuanto alguien se comporte como un imbécil, me largo. ¿Me entendéis?". Tras escuchar un sumiso "Sí" por parte de los allí congregados, el actor procedió a firmar pósteres con total tranquilidad.

A pesar de la brusquedad de sus palabras, las redes sociales se han volcado por completo a favor del artista, defendiendo que la actitud agresiva de este tipo de recolectores de firmas justifica por completo que se marquen unos límites tan estrictos.

Esta pequeña escapada a la capital francesa junto a su novia Britney Theriot, de 42 años, le ha servido además para dejarse ver en la jornada inaugural del Open de Francia.

Un respiro muy necesario para el actor después de las complicaciones profesionales que ha sufrido recientemente en nuestro país, donde se paralizó el rodaje de la película de Russell Crowe en Barcelona por culpa de la peste porcina.

Este bache en la producción le ha obligado a detener todo el despliegue cinematográfico en tierras catalanas, pero ha permitido al intérprete disfrutar de una tensa calma en la ciudad de París.