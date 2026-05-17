Ni Jacob Elordi ni Callum Turner: se revela el primer aspirante oficial para ser el nuevo James Bond

La cuenta atrás para conocer al nuevo 007 ha comenzado. Amazon MGM Studios ha confirmado oficialmente que la búsqueda del próximo James Bond ya está en marcha, desatando de inmediato la locura en Hollywood.

Aunque aún no hay título oficial o fecha de estreno (ni mucho menos detalles de la trama), lo que sí se sabe es que Denis Villeneuve será el director de esta nueva etapa una ver terminada la de Daniel Craig al frente del personaje.

Daniel Craig en Casino Royale | Cordon Press

El adiós del actor dejó un vacío complejo de llenar en una franquicia que, al parecer, busca un actor más joven que los vistos anteriormente. Así, nombres que llevan años vinculados como los de Tom Hardy, Henry Cavill o Idris Elba están totalmente descartados.

Ahora, Variety ha desvelado la identidad del primer intérprete que se ha presentado a las audiciones y no es Aaron Taylor-Johnson, ni Harris Dickinson, ni Jacob Elordi, ni Callum Turner.

Según el medio, el primer actor confirmado para el casting es el actor de Broadway Tom Francis, famoso por protagonizar junto a Nicole Scherzinger la versión de Jamie Lloyd de Sunset Boulevard, y que ya está siendo tanteado por la directora de casting Nina Gold.

Francis tiene una trayectoria cinematográfica discreta ya que tuvo un pequeño papel en Jay Kelly, la reciente película de George Clooney, pero aparecerá en The Mosquito Bowl, de Peter Berg. En televisión, Francis debutó en la última temporada de la serie de Netflix, You.

Tom Francis en la MET Gala 2025 | Gtres

Anteriormente, otra fuente afirmó que Cosmo Jarvis también había hecho una audición para el papel, aunque su representante declaró poco después que esos rumores eran falsos.

Junto a ello, Deadline reveló anteriormente que los encargados del filme querrían a un intérprete británico, por lo que también se descartarían a varios nombres de la lista.