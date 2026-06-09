El hijo del director Rob Reiner demanda su herencia mientras espera ser juzgado por asesinar a sus padres

El pasado mes de diciembre de 2025 el director de cine Rob Reiner y su mujer Michele fueron asesinados en su casa de Los Angeles. Pocas horas después su hijo mediano, Nick Reiner, era detenido como sospechoso del asesinato.

Desde entonces el joven de 32 años ha estado en prisión a la espera del juicio que lo declarará inocente o culpable de los hechos. Ahora, el medio Daily Mail informa que Nick ha solicitado recibir la herencia que sus padres habrían dejado para él en un fideicomiso de 1,5 millones de dólares.

Se estipulaba que Reiner recibiera la mitad del dinero cuando cumpliera 30 años y la otra parte al llegara los 35. El fideicomiso está custodiado por un administrador llamado Paul Kanin, del que alegan "ha ofrecido una serie de excusas y justificaciones cambiantes" para no entregar los fondos, incluyendo "preocupaciones infundadas" sobre la competencia de Nick para "administrar un fideicomiso".

Nick Reiner | Reuters

Tras ser detenido, Nick contrató al prestigioso abogado Alan Jackson pero el administrador se negó a pagar los honorario, lo que supuso que Reiner tuviera que contar con un abogado defensor público.

El motivo que Kanin alegó es que hasta que no se determinara la sentencia no podía acceder a los fondos. Ante esto Nick ha transmitido que "el tiempo apremia" para evitar "poner en mayor peligro mi defensa en el asunto penal".

"Cada semana adicional de retraso supone una semana en la que el abogado de su elección no puede investigar ni preparar su defensa, lo que constituye un perjuicio irreparable para su defensa", declaran los abogados de Nick.

Rob Reiner, Michelle Reiner, Nick Reiner, Rony Reiner y Jake Reiner | Gtres

"El daño es irreparable y la deuda crece cada día que el administrador retiene fondos que ya pertenecen a Nick", continuan.

"Mientras tanto, por razones desconocidas para el Demandante, el Fideicomisario continúa mermando los fondos de Nick pagando a abogados para que presenten una razón tras otra para retener el dinero de Nick durante otros dos años, todo lo cual viola los términos explícitos del Fideicomiso", concluye.

Nick Reiner está acusado de 6 cargos de delitos graves: dos de asesinato en primer grado, dos de circunstancias especiales que implican asesinato múltiple y dos cargos de circunstancias especiales por uso de un arma mortal, un cuchillo.