Anne Hathaway revela cuánto luchó para que Julie Andrews volviera en Princesa por sorpresa 3: "Presioné muchísimo"

La esperada vuelta de Princesa por sopresa a los cines no contará finalmente con la mítica Julie Andrews en el papel de la reina Clarisse Renaldi, a pesar de los intensos esfuerzos por conseguir su regreso.

Según ha declarado a Entertainment Tonight tras recibir el galardón Disney Legends Honor en la D23 Expo, Anne Hathaway ha confesado haber intentado convencer a Julie Andrews para que se sumara a Princesa por sorpresa 3.

"Antes que nada, quiero decir que si cambia de opinión, la apoyamos. Cualquier cosa, en realidad. Pero también queremos ser respetuosos. ¡Por Dios! Si alguien ha contribuido al mundo del entretenimiento y a nuestra alegría colectiva, es ella. Lo que sea que decida, lo entendemos perfectamente", comentaba Hathaway.

No obstante, la intérprete de Mia Thermopolis reconoció el empeño del equipo por contar con ella: "Presionamos mucho para ver si ella querría hacerlo".

Julie Andrews, Anne Hathaway y el director Garry Marshall en Princesa por sorpresa 2 | Cordon Press

Esta respuesta de la protagonista llega poco después de conocerse que Julie Andrews ha rechazado participar en la película tras considerar que "es la historia de Mia" y asegurar que su etapa en la franquicia ya ha quedado atrás.

En unas declaraciones concedidas a The Hollywood Reporter, la veterana actriz de Sonrisas y Lágrimas detalló sus motivos actuales para alejarse del proyecto: "Creo que la verdad es que ya superé esa etapa. No estoy completamente retirada, pero ahora me dedico a otro tipo de trabajo: escribo libros y grabo muchos podcasts y locuciones. Pero, sinceramente, no creo que deba formar parte de eso".

Pese a la sonada ausencia de Andrews, la tercera entrega de la saga cinematográfica dirigida por Adele Lim sigue adelante para conectar con las distintas generaciones de espectadores que han crecido con la comedia de Disney desde 2001.

En palabras de la propia Hathaway durante su entrevista : "Quiero que las mujeres que tenían seis años cuando se estrenó la primera película —muchas de las cuales ahora son madres, quizás incluso con niños de seis años— sientan que están trayendo a sus hijos a algo que fue importante para ellas, un recuerdo fundamental, algo que formó parte de su corazón y de sus vidas. Y eso significa hacerle justicia. Y eso significa tomarse el tiempo necesario para construirla bien".