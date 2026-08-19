Millie Bobby Brown da nuevos detalles de su vida como madre: su hija, una granja y diez perros

Millie Bobby Brown está disfrutando de una etapa completamente diferente después de convertirse en madre junto a Jake Bongiovi. La actriz de Stranger Things, que ha protegido especialmente la intimidad de su hija desde su llegada a la familia, ha dado ahora algún nuevo detalle sobre cómo es su día a día con la pequeña en la granja en la que viven en Georgia.

La actriz ha hablado con Vogue en una entrevista publicada este 18 de agosto y protagonizada también por Winnie, el caniche miniatura que lleva acompañándola desde 2020. Aunque el animal es el verdadero protagonista de la conversación, Brown ha aprovechado para contar cómo se ha adaptado a la llegada de su hija y ha dejado entrever cómo es la particular familia que ha formado lejos de Hollywood.

Brown y Bongiovi viven actualmente con su hija y nada menos que diez perros, además de numerosos animales de granja. Precisamente, al ser preguntada por cómo se comporta Winnie con la pequeña, la actriz ha revelado que ambas han desarrollado una relación especialmente buena.

"Hace muy buen trabajo siendo una hermana mayor. Es muy paciente", ha contado Brown sobre su perro y su hija. Un pequeño detalle con el que la actriz muestra cómo se ha integrado la niña en una casa en la que los animales tienen un enorme peso.

Winnie lleva seis años junto a la actriz y su relación va mucho más allá de la de una mascota. Brown la adoptó poco antes del confinamiento de 2020 para que la ayudara con la ansiedad y está entrenada en terapia de presión profunda. Cuando la actriz atraviesa un ataque de pánico, el animal coloca sus patas sobre su pecho para ayudarla a calmarse.

"Es un pequeño genio. La adopté para que me ayudara con mi ansiedad y ha cambiado completamente mi vida", ha explicado. Desde entonces, Winnie la ha acompañado incluso durante los rodajes de Stranger Things, Enola Holmes y Damsel.

Millie Bobby Brown en Hackney Empire, en Londres, con Jake Bongiovi | Cordon Press

Ahora esa inseparable compañera también forma parte de la nueva etapa familiar de Brown. La actriz cuenta que Winnie disfruta especialmente de la vida en la granja: "Le encanta estar allí". Y parece hacerlo literalmente, ya que se escapa por debajo de las vallas para meterse con los cerdos e incluso revolcarse junto a ellos en el barro.

La actriz también ha dejado claro hasta qué punto Winnie continúa siendo importante para ella mientras afronta todos estos cambios en su vida. "Realmente no sé qué haría sin ella. Ojalá pudiera saber lo agradecida que estoy por todo el amor que me ha dado a lo largo de los años", ha confesado.

Brown y Bongiovi anunciaron en agosto de 2025 que habían adoptado a una niña y desde entonces han mantenido prácticamente todos los detalles sobre ella fuera de la esfera pública. Un año después, la actriz continúa sin exponer a la pequeña, aunque estas nuevas declaraciones permiten conocer un poco más cómo es su vida como madre: instalada lejos de Los Ángeles y criando a su hija en una granja rodeada de animales.